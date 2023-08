Impara a fare le beach waves anche senza phon e piastra

Le beach waves, o onde da spiaggia, sono un tipico look estivo dato che consistono in una piega mossa e voluminosa simile a quella che si ottiene naturalmente quando si lasciano asciugare i capelli al sole dopo una giornata passata al mare. Non tutti, però, sanno che si possono avere delle onde ben definite anche senza utilizzare phon, ferro e piastra, bensì ricorrendo a metodi più delicati, ideali in giornate di temperature alle stelle e per evitare danni ai capelli. Ricorda che i risultati potrebbero variare in base alla texture naturale dei tuoi capelli. Sperimenta con diverse tecniche per trovare quella che funziona meglio per te e ottenere le beach waves senza danneggiare i capelli con il calore.

Trecce

Dopo aver lavato i capelli, tamponali con un asciugamano per eliminare l’acqua in eccesso. Dividi la chioma in sezioni e fai trecce larghe o piccole (a seconda dell'effetto onda che desideri, più sottile o più morbida) su ciascuna sezione. Lascia le trecce fino a quando i capelli sono asciutti. Puoi anche dormire in quel modo. Quando le scioglierai i capelli mostreranno onde naturali, da ravvivare solo con le mani, senza pettine o spazzola.

Twist and Clip

Dividi i capelli in sezioni e attorciglia leggermente le ciocche creando un movimento a spirale. Fissa ogni sezione realizzata in questo modo con una clip, una pinzetta, un becco d’oca o un elastico morbido. Lascia asciugare i capelli in questo modo e poi togli le clip per ottenere le onde.

Bigodini

Ecco un trucco vintage che piace sempre e non passa mai di moda. Inumidisci i capelli, dividili in ciocche, arrotola ciascuna di esse su un singolo bigodino. Lascia in posa per qualche ora e poi sfila i bigodini pettinando con le mani, in modo da avere un effetto naturale e morbido. Ricorda solo che più grandi sono le ciocche e i bigodini, meno accentuate saranno le beach waves e viceversa.

Turbante

Dopo aver lavato i capelli, tamponali delicatamente con un asciugamano per rimuovere l'acqua in eccesso. Avvolgi i capelli in un torchon e racchiudili in un turbante, ma anche in una maglietta di cotone morbido che non usi più o, ancora, un vecchio calzino pulito in spugna. Dopo un po’, srotola il tutto e i capelli si scioglieranno in morbide onde naturali.

Cintura dell’accappatoio

È un metodo alternativo diventato virale sui social. Colloca la cintura dell'accappatoio sulla testa ancora umida e fai due intrecci per ogni lato, avvolgendo i capelli, suddivisi in due parti, attorno alla cintura dell’accappatoio o a qualcosa di simile. Puoi usare anche una fascia, anche in base alle tue lunghezze. Quando arrivi alle punte, fissale con un elastico. Tendenzialmente si consiglia una posa di almeno 3-4 ore.

Spray salino

Oltre ai prodotti ad hoc, in schiuma o in spray, che trovi in commercio, puoi preparare in casa uno spray salino miscelando acqua calda con sale marino non raffinato. Spruzza delicatamente questa soluzione sui capelli leggermente umidi, poi intrecciali in trecce o fai torsioni. Lascia asciugare naturalmente. Per prevenire l’effetto crespo accentuato dall’umidità delle giornate e delle serate più afose, puoi usare anche olii e lozioni dalla texture leggera e non unta, ma solo sulle punte.