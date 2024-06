Battiti Live 2024 in onda da lunedì 8 luglio su Canale 5

Anche quest’anno torna l’appuntamento consueto con la musica live sul piccolo schermo per la stagione estiva. Se la Rai punta su Tim Summer Hits promosso da Rai 2 a Rai 1, Mediaset non sta a guardare e risponde spostando i Battiti Live da Italia 1 a Canale 5. Ecco, a seguire, tutte le novità e anticipazioni sulla nuova edizione del programma.

Battiti Live 2024 su Canale 5: novità, ospiti e anticipazioni

“Battiti Live” andrà in onda su Canale 5 a partire dal lunedì 8 luglio 2024, in prima serata. Oltre al canale, cambio anche alla conduzione del programma. Non ci saranno più Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci bensì Ilary Blasi accanto al collega e amico Alvin. Inoltre, a carpire le emozioni nel backstage e nel dietro le quinte del programma spazio a Rebecca Staffelli che sostituisce Mariasole Pollio. Alan Palmieri, nonostante non sia più conduttore del programma, è rimasto come direttore artistico del festival musicale. La prima edizione dei Battiti Live nasce nel 2003, ideata da Titta De Tommasi. Con il passare degli anni è stata modificata anche la struttura vera e propria del programma che, fino al 2008, veniva trasmesso solo in versione radiofonica. Dopo dieci anni, a partire dal 2013, la direzione artistica venne affidata ad Alan Palmieri. Iniziano anche ad essere trasmessi dai canali televisivi locali fino al 2017 quando nasce un’unione con Mediaset che inizia a trasmettere - in differita - le puntate precedentemente registrate. Se la diretta era confermata su RadioNorba (in radio e tv), qualche settimana dopo i diritti spettavano a Italia 1 con la messa in onda in prima serata. Alan Palmieri ha condotto il programma dal 2010 al 2023. Le prime tre puntate di Battiti Live 2024 sono state registrate a Molfetta il 21, 22 e 23 giugno scorso. Le rimanenti due puntate, invece, si terranno in un’altra località (ancora non svelata) nel mese di luglio. Ad oggi, è stato svelato il cast dei primi tre appuntamenti a Molfetta, suddivisi poi nelle varie serate. Ecco chi sono: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, i Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, sono Angelina Mango e Geolier. Svelato anche il corpo di ballo che si esibirà sul palco insieme agli artisti e al rientro dalle pause pubblicitarie: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Saranno presenti anche Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, e Tommaso Stanzani. Appuntamento a lunedì 8 luglio 2024 per la prima puntata dei “Battiti Live” su Canale 5, con Ilary Blasi e Alvin.