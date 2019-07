Roma, 10 luglio 2019 – Cancellato il Summer Festival, la musica estiva arriva in tv con ‘Battiti Live’, il concerto itinerante di Radionorba, presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Il festival, giunto alla sua 17esima edizione, si potrà seguire in tv da mercoledì 10 luglio su Italia 1 in cinque prime serate (17 e 24 luglio e 7 e 14 agosto) .

Il concerto itinerante si sta svolgendo in varie piazze italiane: è partito da Vieste il 30 giugno, quindi è proseguito a Brindisi il 7 luglio, mentre il 14 luglio la festa musicale si sposterà a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari per il gran finale. Il pubblico che affollerà le piazze potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena, attraverso l’inviata speciale, la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio.

Battiti Live 2019 vede sul palco circa 70 artisti, i nomi importanti della musica italiana ed internazionale. E nella prima tappa di Vieste – in onda stasera su Italia 1 alle 21,15 – ci saranno Mahmood, il trio de Il Volo, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno. E, ancora: la formazione salentina dei Boomdabash, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, l’idolo dei teenager Irama. Presenti anche Elodie e Levante. Sul palco anche i protagonisti della scena hip hop italiana con Mondo Marcio, il giovane Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena, e il rapper Luchè. Chiude il programma della prima tappa del Radionorba ‘Batitti Live’ uno dei dj più famosi d’Italia, Gabry Ponte, che mixerà in esclusiva per tutti gli appuntamenti live la musica più forte del momento e alcuni pezzi classici della musica italiana.