Battenti varchi, soglie. Arte e storia al Labirinto

di Stefano Marchetti

"On frappe / Qui est là / Personne / C’est simplement mon coeur qui bat", bussano, ma alla porta non c’è nessuno, "è semplicemente il mio cuore che batte". Tornano alla mente i versi di una fra le più amate poesie di Jacques Prevert visitando la nuova mostra presentata al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma): fino al 6 gennaio 2026, nelle sale che ospitano la preziosa raccolta d’arte del geniale editore e collezionista, sono esposti alcuni fra i più affascinanti picchiotti da porta, battenti o batacchi di molte epoche, ovvero i ’guardiani di ferro dalla collezione Cesati’.

’Knock Knock Knock’ si intitola la mostra, a cura di Alessandro Cesati e Fondazione Fmr: i 65 esemplari di picchiotti, tutti in ferro, prodotti soprattutto in Italia e in Spagna, ma anche in Francia, Austria e Germania, abbracciano un arco temporale fra il XIV e il XVIII e arrivano da una delle più ampie raccolte a tema al mondo. Non sono soltanto oggetti di pregiata manifattura e di estrema complessità esecutiva, ma sono anche elementi simbolici: evocano il tema del ‘varco’, del passaggio fra mondo esterno e interiorità, dell’attraversamento, e si legano al concetto di limite, di passaggio o di confine. Ecco perché in mostra vengono abbinati alle fotografie scattate da Massimo Listri: immagini di porte, portoni e soglie "che suggeriscono un altrove, una transizione, un invito al silenzio e alla contemplazione", dice l’artista.

I 65 battenti esposti sono tutti ‘figurati’, ovvero elegantemente modellati: negli esemplari più ricchi e ricercati, il picchiotto si presenta sotto forma di una figura animale a tutto tondo, mentre in altri casi il corpo ad anello, a lira o a martello è ingentilito da un elemento decorativo con sembianze umane o animali, una semplice testa oppure foglie e richiami vegetali. E a volte fra i soggetti compaiono draghi e serpenti "che rappresentano - sottolinea nel catalogo della mostra il professor Carlo Donà - , il genio buono e provvidente. Il picchietto esprime, per così dire, l’anima stessa della casa".

Con questa mostra il Labirinto della Masone continua le celebrazioni per il suo decennale. Aperto dal 2015, fu il sogno realizzato di Franco Maria Ricci, il labirinto vegetale più grande del mondo, disteso su otto ettari di terreno. Ed è un luogo di cultura, dove è incantevole perdersi nella bellezza. La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi, tranne il martedì: fino al 31 ottobre sarà in vigore l’orario estivo, dalle 10.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 17.30), poi si passerà all’orario invernale, dalle 9.30 alle 18 (ultimo ingresso alle 16.30). Info su www.labirintodifrancomariaricci.it