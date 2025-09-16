Le battaglie per l’ambiente di Robert Redford: indimenticabile il discorso all'Onu

Provo (Usa), 16 settembre 2025 – Il nome di Robert Redford, morto a 89 anni, è legato indissolubilmente al grande cinema hollywoodiano. Uno degli ultimi veri divi la cui figura era riconosciuta in ogni parte del mondo, inconfondibile per via della sua bellezza ma soprattutto per l'infinito talento recitativo che lo ha sempre contraddistinto. Due volte premio Oscar e protagonista di diverse pellicole rimaste nella memoria comune, Redford è ricordato, oltre che per l'immensa carriera costruita davanti e dietro alla macchina da presa, anche per la sua intensa lotta a favore dell'ambiente. L'attore originario di Santa Monica è considerato tutt'ora uno dei pionieri della figura oggi sempre più gettonata dell''attore-attivista'.

Robert Redford riceve la medaglia presidenziale della libertà da Barack Obama (Ansa)

Le prime battaglie

Una delle prime lotte ad intento ambientalista che Redford intraprese risale addirittura al 1977, anno in cui iniziò la stesura del suo primo libro intitolato 'The Outlaw Trail'. L'opera racconta il viaggio che l'attore compì lungo il percorso dei fuorilegge, focalizzandosi sugli incontri e le fotografie che egli stesso si fermò a scattare durante il tragitto. Uno dei motivi principali del perché Redford scrisse questo libro era legato alla volontà di denunciare e trattare in maniera spinosa un argomento rilevante come quello dell'espansione americana verso ovest, che aveva già al tempo lasciato numerose scorie nei luoghi interessati. Negli anni successivi, Redford si impose contro la costruzione di una centrale elettrica nello stato dello Utah, dove acquistò alcune terre per proteggerle dallo sviluppo umano.

Le richieste ad Obama e gli 'Ocean Warriors'

Nel corso della sua lunga carriera, Robert Redford ha prestato diverse volte il proprio volto per fini ambientalistici. Un esempio calzante sono gli spot televisivi girati nel 2013 per l'organizzazione di protezione ambientale 'Natural Resources Defense Council', nei quali venne richiesto all'allora Presidente degli Usa Barack Obama di operare in modo da adottare misure e normative atte a ridurre il più possibile le emissioni di gas serra. Collaborò anche con testate quali l'Huffington Post per incentivare le persone ad agire personalmente contro il riscaldamento globale. Il celebre attore, infine, fu anche tra i produttori della serie di documentari intitolati 'Ocean Warriors', dove venivano mostrate le modalità di azione che Sea Shepherd e altre organizzazioni ambientali utilizzavano per provare a contrastare la pesca illegale.

Robert Redford con la collega Barbra Streisand alla cerimonia degli Oscar 2022 (Ansa)

Il discorso alle Nazioni Unite e il Redford Center

I pensieri e le idee per le quali Robert Redford combatteva continuamente non sono mai passate inosservate nemmeno alle Nazioni Unite. Invitato all'evento 'High Level Event on Climate Change', la star di Hollywood pronunciò un celebre discorso alla presenza dell'allora segretario Ban Ki-Moon e ai rappresentanti di tutti i paesi mondiali riconosciuti dall'organizzazione: "Sono un attore per business ma anche un attivista di natura – dichiarò –. Vi chiedo, da cittadino interessato, di fare qualcosa. La vostra missione è semplice ma, allo stesso tempo, piena di insidie: salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Nessuna nazione può farcela da sola. C’è bisogno del coinvolgimento di tutte le parti poiché questo è l’unico pianeta a nostra disposizione e, probabilmente, questa è la nostra ultima occasione per salvarlo". Per continuare a promuovere la lotta a favore dell'ambiente e rendere le persone sempre più consapevoli sul tema, Redford fondò insieme al figlio James il 'Redford Center'.