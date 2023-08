Bastianich l’istriano "Scrivo un film sul nostro esodo"

di Giovanni Bogani

Giudice storico di Masterchef Italia: implacabile, capace di schiantare in terra il piatto (mal) preparato da un concorrente, ma anche capace – forse più di tutti – di ascoltarli, i concorrenti, di indagare nelle loro storie personali, nelle loro bizzarrie, nei loro sogni. Il sogno di Joe Bastianich – imprenditore, creatore di ristoranti di enorme successo, personaggio televisivo di qua e di là dall’Oceano, vincitore di Pechino Express –era ed è la musica. "Vorrei aprire un concerto di Bruce Springteen, poi potrei anche morire", dice. Intanto, Bastianich ha fatto uscire un Ep, un album composto da sette brani, ed è anche partito un suo tour lungo tutta l’Italia. L’Ep si chiama Silverado.

Bastianich, che cosa rappresenta questa avventura musicale? E come nasce il titolo?

"Silverado per me è l’immagine dell’orizzonte, del viaggio, della terra aperta. È il nome di un film di Lawrence Kasdan, ma soprattutto è una parola legata al sentimento del viaggio".

Racconti il viaggio del disco. "Ci sono alcune cover di canzoni che hanno segnato la mia vita: i Bee Gees con Stayin’ Alive, Frankie Goes to Hollywood con Relax. Il progetto è dedicato ad Avicii, il produttore e compositore svedese che ha portato il folk & country nella musica elettronica, morto suicida a 29 anni. I Bee Gees perché la New York della Febbre del sabato sera è quella in cui sono cresciuto io: Tony Manero era un outsider come me".

Che tipo di musicista è?

"Mi definisco uno storyteller, ogni canzone che scrivo è la scusa per raccontare un frammento dei miei 55 anni".

Lei è stato inviato delle Iene in Ucraina. Che esperienza è stata?

"Siamo stati mandati a prendere una famiglia italiana, e siamo capitati proprio nel primo giorno della guerra. Abbiamo visto i primi profughi tentare di scappare, d’inverno, senza una tenda, senza un caffè, senza un albergo. Mi ha sconvolto perché mi ricorda la storia della mia famiglia: mia nonna che è fuggita dall’Istria con mia mamma e mio zio in braccio. Fuggivano dal comunismo, dalla de-italianizzazione dell’Istria".

Lei è cresciuto nel Queens. Si è mai sentito straniero?

"Sempre. Siamo sempre stati stranieri, cittadini di seconda fascia, un po’ meno degli altri. Essere straniero è una parte del mio Dna. Eravamo poveri, ho vissuto la povertà in prima persona: ho visto come vivevano i benestanti, e ho deciso che volevo essere uno di loro".

Quali amici le sono rimasti da Masterchef?

"Antonino lo sento spessissimo, è uno dei miei migliori amici. Anche Bruno è un amico, lo sento un po’ meno; Locatelli lo vedo quando vado a Londra. Cracco è un po’ che non lo vedo".

Nel futuro che cosa c’è?

"Sto scrivendo un film sulla emigrazione istriana, sull’esodo degli istriani nel mondo. Sto scrivendo sia un documentario che un racconto di fiction".