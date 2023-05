Barucci, l’architetto delle case popolari

È morto a Roma all’età di cento anni l’architetto e urbanista Pietro Barucci, protagonista di un’intensa attività professionale nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, con imponenti progetti a Livorno, Napoli e Roma. Dal 1950 al 1960 Barucci si è occupato dei progetti di edilizia popolare nel Quartiere Ina Casa a Livorno-Coteto e nel complesso Iacp del Quartiere Stadio-La Rosa di Livorno. A Roma nei primi anni Sessanta realizzò il Centro Direzionale del piazzale Caravaggio e l’edificio per uffici dell’Enpam. Negli anni ‘60-‘70 si è occupato di piani urbanistici in Tunisia ed Etiopia. È stato l’artefice del piano straordinario per l’edilizia residenziale di Napoli (1982-92).