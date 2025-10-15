Le barriere coralline oltre il punto di non ritorno: l’allarme degli scienziati

La notizia è che le barriere coralline tropicali del pianeta potrebbero aver superato una soglia critica irreversibile. È quanto emerge da un nuovo studio internazionale pubblicato pochi giorni fa, firmato da 160 ricercatori di tutto il mondo, che parla di una “nuova realtà” climatica ormai inevitabile. Secondo il rapporto, i sistemi terrestri stanno raggiungendo molteplici punti di non ritorno, con effetti a catena in grado di trasformare irreversibilmente gli ecosistemi del pianeta. “Siamo quasi certi di aver oltrepassato uno dei limiti per le barriere coralline in acque calde”, ha dichiarato Tim Lenton, climatologo dell’Università di Exeter. Scopriamo di più.

Il degrado sistemico e accelerato della barriera corallina

Il riscaldamento globale, che ha già innalzato la temperatura media terrestre di 1,4°C rispetto all’era preindustriale, sta causando livelli di sbiancamento dei coralli mai registrati prima. Le barriere, che ospitano fino a un milione di specie marine e garantiscono la sopravvivenza economica di milioni di persone, stanno subendo un degrado sistemico e accelerato. Gli scienziati segnalano che negli ultimi due anni gli episodi di sbiancamento di massa sono diventati continui, segno evidente di un collasso ecologico in corso. I coralli, fondamentali per la biodiversità e la protezione delle coste, agiscono anche come depositi naturali di carbonio. Ma l’aumento delle temperature oceaniche li priva delle alghe simbiotiche che ne assicurano nutrimento e colore. Una volta morti, i coralli si trasformano in strutture bianche e inerti, presto colonizzate da alghe, perdendo completamente la loro funzione ecologica.

Verso il punto di non ritorno?

Secondo le proiezioni, con un riscaldamento globale di 1,5°C (soglia prevista entro pochi anni) la maggior parte delle barriere coralline scomparirà. Si tratta del limite fissato come obiettivo prioritario dall’Accordo di Parigi del 2015, oggi però “sull’orlo del fallimento”, come ha ricordato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. “Superarlo — ha avvertito Lenton — significherebbe spingere il pianeta in una zona di pericolo ancora maggiore.” La pubblicazione dello studio arriva alla vigilia dei negoziati preparatori per la COP30, in programma a Belém, in Brasile. Gli scienziati avvertono che altri punti di non ritorno si stanno avvicinando rapidamente: lo scioglimento dei ghiacci polari, il rallentamento delle correnti oceaniche e la distruzione della foresta amazzonica. “Siamo a un passo da trasformazioni planetarie che potrebbero avere conseguenze catastrofiche per l’umanità e per la natura”, ha concluso Lenton. “Serve un’azione immediata, coraggiosa e senza precedenti da parte dei leader mondiali”.

Tra allarmi e catastrofismo

Vero. Ma proprio perché il tema è delicato, bisogna rilevare anche come, negli ultimi anni, i rapporti scientifici e le dichiarazioni pubbliche sul cambiamento climatico sono diventati sempre più drammatici. Gli allarmi lanciati da climatologi, biologi e ambientalisti hanno avuto il merito di richiamare l’attenzione del mondo su un problema reale, ma secondo alcuni osservatori, la narrazione catastrofica rischia di produrre l’effetto opposto. Basti pensare che, negli anni Settanta, diversi studiosi e ambientalisti sostenevano che il mondo si avvicinasse a una nuova era glaciale. Nel 1971, un articolo del Washington Post citava ricercatori della NASA che prevedevano “un significativo raffreddamento globale entro la fine del secolo”, ipotizzando addirittura che la Terra potesse trovarsi “alle soglie di una glaciazione”. Forse, semplicemente, come osserva il climatologo olandese Bjorn Lomborg, “Non serve gridare all’apocalisse per convincere le persone a cambiare rotta”.