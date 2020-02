Lo sbiancamento dei coralli

Un declino sempre più rapido

Il tempo stringe

Obiettivo: produrre meno CO2

Nuove previsioni pessimistiche sul destino delle barriere coralline . Una recente ricerca presentata nel corso dell'afferma infatti che a causa del global warming i reef di tutto il mondoquasi completamente entro il 2100.Ancora una volta, gli scienziati puntano il dito contro ill'degli oceani, conseguenza deiguidati dalle attività umane. I coralli sono organismi molto fragili, che rispondono alle situazioni di stress espellendo le alghe fotosintetiche con cui di norma condividono casa. Oltre a fornire sostanze nutrienti, le alghe sono anche responsabili del colore di ogni corallo: per questa ragione la morte dei reef è accompagnata dal triste fenomeno noto comeGli autori ritengono che nel giro di pochissimi decenni potremmo perdere. Questo dato arriva da un esteso lavoro di mappatura, svolto originariamente dall'equipe per capire quali aree oceaniche fossero più adatte per avviare, tramite coralli cresciuti in laboratorio. L'indagine ha tuttavia portato a una conclusione molto più amara, ossia che a breve non esisteranno più degli habitat adatti a ospitare le barriere coralline.Entrando un più nello specifico, Renee Setter, studiosa di biogeografia presso la University of Hawaii Manoa, ha dichiarato chela maggior parte degli ambienti acquatici in cui vivono attualmente i coralli saranno inospitali. Il suo team ha inoltre scoperto chesolo una manciata di luoghi avranno ancora i requisiti necessari per accogliere i reef; tra questi ci sono ile lain Messico (l'unica barriera corallina odierna del Pacifico Settentrionale).In una nota, Setter ha concluso che le barriere possonosolo intervenendo in modo concreto sui principali fattori di stress dei coralli. La drasticariversata nell'atmosfera è in particolare il primo passo da compiere per contrastare il progressivo incremento termico e l'acidificazione dei mari.