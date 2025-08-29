Il mistero della 'Barca di Gesù': relitto ritrovato nel lago di Galilea che attira migliaia di fedeli

Un relitto ligneo, datato a circa duemila anni fa e ribattezzato come la ‘Barca di Gesù’, continua a catturare l’attenzione di studiosi e pellegrini e ad alimentare suggestioni di ogni tipo. Anche se nessuno potrà mai dimostrare che Gesù sia effettivamente salito su quell’imbarcazione, siamo di fronte a un ritrovamento eccezionale. Ecco perché.

Come è stata ritrovata la ‘Barca di Gesù’

Rinvenuto nel 1986 lungo le rive del lago di Galilea, l’antico battello è stato identificato come un esemplare del tipo citato nei Vangeli, lo stesso che avrebbe trasportato i discepoli di Cristo. “È una barca di 2.000 anni fa, del genere menzionato nelle Scritture, grande abbastanza per dodici persone”, ha dichiarato di recente l’esperto di archeologia biblica Danny Herman al Daily Mail.

Analisi al radiocarbonio e studi marittimi ne hanno confermato la costruzione in epoca romana, collocandola con certezza nel I secolo. Il ritrovamento avvenne durante una siccità eccezionale che abbassò drasticamente le acque del lago, rivelando il relitto sepolto nei sedimenti. Il recupero fu una corsa contro il tempo: dodici giorni e notti di lavoro incessante per impedire che le piogge imminenti lo distruggessero. L’imbarcazione, fragile e impregnata d’acqua, venne avvolta in fibra di vetro e schiuma isolante per essere trasferita in sicurezza.

"Non si potrà mai provare che Gesù vi sia salito”

L’archeologo Kurt Raveh, tuttavia, invita alla prudenza: “Non si potrà mai provare che Gesù l’abbia vista o vi sia salito. All’epoca solcavano le acque del lago circa 600 imbarcazioni”. Ma c’è di più: accanto al relitto furono rinvenuti una lampada a olio e un recipiente da cucina, tracce di viaggi notturni che richiamano i racconti evangelici della tempesta sedata da Gesù.

Proprio come nel Vangelo secondo Matteo

I lavori di recupero e conservazione, durati sedici anni, hanno permesso di rimuovere il fango con una soluzione chimica capace di preservare il legno millenario. Dal 2000 la barca è esposta al Museo Yigal Allon di Ginosar e, come facile immaginare, attira migliaia di visitatori ogni anno.

Il relitto, con fondo piatto e riparazioni in legno povero, sembra appartenuto a pescatori modesti, proprio come i discepoli di Cristo. La sua collocazione geografica rafforza il fascino del racconto: il Vangelo di Matteo ricorda che, dopo il miracolo delle acque, i discepoli approdarono a Gennesaret, l’antico nome di Ginosar, a pochi metri dal luogo del ritrovamento.

“Non è solo un reperto archeologico” conclude Herman. “È un simbolo che ci riporta a uno degli episodi più noti della vita di Gesù. Non posso dimostrare che sia la sua barca, ma certamente è il tipo di barca che navigava sul lago quando lui predicava. E questo la rende unica”.