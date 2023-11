Barbra Streisand, Re Carlo III era innamorato di lei

Nella sua autobiografia appena uscita, intitolata ‘My Name is Barbra’, la Streisand, 81 anni, ha deciso di regalare ai fan racconti e rivelazioni pieni di particolari, alcuni dei quali sono inediti e sorprendenti, tra musica, cinema e amori. Le circa mille pagine del volume, messe insieme in un quarto di secolo in tutto, ripercorrono sessant’anni di carriera dell’artista di Brooklyn, che ha al suo attivo 250 milioni di dischi venduti e ha vinto 10 Grammy, 5 Emmy, un Tony e 2 Oscar.

Amori inaspettati

Rimasta orfana del padre quando aveva appena cinque anni, cresciuta con una madre poco comunicativa ed empatica, la Streisand si è aggrappata tenacemente al proprio talento e si è impegnata a fondo per farlo fiorire. Non è stato tutto rose e fiori, comunque. All’inizio – racconta Barbra – le facevano male i commenti sprezzanti e ben poco lusinghieri sul suo aspetto fisico. Ma c’era chi la apprezzava profondamente. L’attore Omar Sharif le scrisse lunghe lettere d'amore.

E, tra coloro che sognavano una donna come lei, c’era perfino l’allora principe di Galles Carlo, che da studente a Cambridge aveva un poster di Barbra nella stanza dello studentato in cui alloggiava. Il primo incontro tra l’artista e la testa coronata sarebbe avvenuto quasi cinquant’anni fa in California, negli studi di Warner Bros. La Streisand ha ammesso che l’allora principe era molto affascinante e che stuzzicava il suo desiderio di essere scherzosamente seducente e civettuola. Con Carlo, in particolare, negli anni Novanta la Streisand avrebbe avuto un flirt. Una conferma, dunque, di un sospetto che Lady Diana aveva avuto per tanto tempo, come aveva confidato agli amici a lei più vicina. Tuttavia, va aggiunto che il rapporto più ravvicinato tra i due risalirebbe al 1994: Charles, formalmente, si era separato da Diana da due anni. E Barbra non si era ancora messa insieme con Brolin.

La passione di Carlo

Non è salita sul trono d’Inghilterra, Barbra Streisand, ma sembra essere rimasta nel cuore di Carlo. Sicuramente nella sua mente lo è ancora ogni volta che il sovrano ascolta quella che risulta una delle sue artiste preferite, insieme a Diana Ross ed Edith Piaf. Lo ha svelato qualche anno fa lo stesso Charles Windsor quando era ancora principe e ha partecipato a uno show in radio sulle canzoni del cuore, dedicato agli operatori sanitari e ai volontari del Regno Unito, massimamente impegnati in prima linea durante la pandemia. Due brani particolarmente cari all’attuale re sono 'Givin' Up, Givin' In' dei The Three Degrees, che gli facevano venire voglia di ballare ovunque si trovasse, e 'Lulu's Back In Town' di Dick Powell, degli anni Trenta, un ricordo legato a sua nonna, la Regina Madre, Elizabeth Bowes-Lyon.

I matrimoni

Il primo marito dell’artista è stato Elliott Gould, padre del figlio Jason. Poi la Streisand ebbe storie sentimentali con il primo ministro canadese Pierre Trudeau, i colleghi Don Johnson e Ryan O'Neal e il fuoriclasse della racchetta Andre Agassi, quasi trent’anni meno di lei. Venticinque anni fa c’è stato l’incontro con quello che è diventato il suo secondo consorte, Josh Brolin. Lei, all’inizio, usò il sarcasmo, un’arma che avrebbe potuto far andare in fumo il primo appuntamento con altri. Non con Brolin, che ne fu incantato.

Gli scontri

Con altri personaggi maschili andò meno bene. Si sarebbero sentiti minacciati dal suo talento l’attore Sydney Chaplin, uno dei figli di Charlie Chaplin, che lavorò con lei in ‘Funny Girl’ e che puntualmente, ogni sera, minacciava di sabotare la sua performance. O il regista Frank Pierson che la criticò durante la lavorazione di ‘È nata una stella’ in quanto – la rimproverava – non era mai soddisfatta delle inquadrature.