Fenomeno Barbie: i segreti ‘rivoluzionari’ della campagna pubblicitaria

Los Angeles, 7 agosto – il film “Barbie” interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni delle versioni a grandezza naturale delle famose bambole Mattel ha infranto le aspettative al botteghino con oltre un miliardo di dollari (1,03) di incassi in tutto il mondo in sole tre settimane di programmazione. La commedia in cui la bambola è diventata un'eroina femminista ha regalato alla regista Greta Gerwig il primato assoluto: il suo è l'unico film diretto da una donna, nella storia del cinema, ad aver guadagnato così tanto.

Ma come si spiega questo fenomeno? Nei giorni scorsi "Variety" ha pubblicato un'interessantissima intervista a Josh Goldstine, presidente del marketing globale della Warner Bros., che ha spiegato come dietro al film "rivoluzionario" della bambolina che _ ben oltre il suo mondo rosa caramello _ lotta contro il patriarcato, ci sia stata anche una campagna pubblicitaria altrettanto rivoluzionaria. Con tutto che il costo della promozione del film (circa 150 milioni di dollari) avrebbe superato _ altro record _ quello della produzione effettiva (100 milioni), con una serie imponente di collaborazioni con prodotti che vanno da una brillante Xbox fucsia (per STEM Barbie) alla felpa con cappuccio Balmain da 1.350 dollari (per Disposable Income Barbie) ai pattini a rotelle Impala Skate alla Barbie Dreamhouse reale di Malibu prenotabile tramite Airbnb alla crociera in tema che salpa da Boston.

A "Variety" Goldstine ha raccontato che, dopo tante discussioni sulla strategia da attuare per lanciare il film, il primo segnale su come organizzarsi è arrivato quasi da solo: "Il primo momento chiave è stato al CinemaCon nel 2022. Abbiamo pubblicato una singola immagine di Barbie nella sua Corvette a Barbieland. È stato uno di quei momenti che hanno preso una vita propria. Circa un mese dopo, stavano girando a Santa Monica e sapevamo che le persone avrebbero potuto scattare foto per strada di Margot e Ryan sui pattini nei loro abiti multicolori. E abbiamo iniziato a vedere foto online dappertutto, senza che noi facessimo più di tanto".

Una parte importante della campagna è stata la scelta di virare tutto nel "rosa" Barbie. Ma Goldstine insiste che la forza di ogni decisione presa "a monte" è stata centuplicata dalla vitalità con cui è entrata immediatamente nella vita reale dei fan. "Abbiamo dato alle persone solo piccoli elementi del film per stimolare la curiosità e questo ha creato interesse, dibattito, condivisione. In ogni campagna ci sono elementi che nascono dal passaparola (il buzz marketing sui social media) e media a pagamento (come gli spot e i trailer). Credevamo che questo marchio avesse l'opportunità di generare molto buzz marketing. Alcune delle scelte che abbiamo fatto lo hanno stimolato. Quindi la campagna promozionale ha assunto totalmente una vita propria".

Per quanto riguarda le partnership (anche quelle mono come Crocs o Flo, per non parlare di Chanel o di Birkenstock), Goldstine ha spiegato: "Alcune partnership erano accordi di licenza con Mattel e altre sono con marchi che hanno preso le proprie decisioni per far parte dello schema cromatico del film. La moda, francamente, è saltata sul carrozzone. I marchi volevano entrare a far parte di questo perché hanno visto che il film si stava facendo strada nella cultura in modo così dinamico. In tanti anni di lavoro non mi era mai successa una cosa del genere. Alla fine la campagna di marketing ha smesso di essere tale ed è diventata una sorta di movimento popolare".

Va detto che il film ha infranto molti luoghi comuni per una pellicola di "product placement", trattando con ironia (e autoironia) il prodotto che deve pubblicizzare, arrivando persino a sbeffeggiarlo. E anche questo tipo di atteggiamento ha fatto parte della campagna pubblicitaria: "Abbiamo fatto un teaser trailer molto provocatorio e l'abbiamo messo prima delle proiezioni di "Avatar: The Way of Water" che forse non è il tuo primo pensiero per un film con Barbie. Aveva la musica di "2001: Odissea nello spazio" in omaggio al film di Stanley Kubrick. Era una prima audace dichiarazione che il film sulla bambola non sarebbe stato quello che ti saresti aspettato _ spiega Goldstine _ . Di contro, devo ammettere che all'inizio ero preoccupato che la parodia di "2001", che è un film uscito nel 1968, fosse "troppo" per i giovanissimi che oggi giocano con la Barbie. Ma abbiamo deciso che quello che ci interessava davvero era sfidare il pubblico. Fare qualcosa che stimolasse la riflessione. La gente aveva dei preconcetti. Abbiamo pensato che, scuotendoli, avremmo potuto creare un'enorme quantità di curiosità".

E' così che è nato lo slogan: "Se ami Barbie, questo film è per te. Se odi Barbie, questo film è per te". "Ed è nato in collaborazione con la regista regista _ va avanti Goldstine _ . Era un pensiero che aveva e l'abbiamo affinato con lei. Volevamo assecondare le legioni di fan di Barbie, ma visto che Barbie ha una storia piuttosto lunga, eravamo ben coscienti che c'erano anche persone non propriamente "fan" della bambola. Questo è un film che lo capisce e lo riconosce. Certo, la parola "odio" è una parola complicata per il marketing e di solito non la usiamo. Ma in questo caso, ha permesso a un pubblico che va aldilà dei soli fan di Barbie di vivere il film e di comprendere il viaggio (di emancipazione) che Barbie ha intrapreso negli ultimi 45-50 anni".

Un altro picco di popolarità si è avuto prima dell'uscita del film con la diffusione sui social, in particolare su TikTok, dei meme "Barbenheimer" , così come è subito diventata una moda andare alla proiezione al cinema indossando qualcosa di rosa: "Indossare il rosa è diventato un modo per riconoscere la propria connessione con il film. È un modo per essere parte di questa meravigliosa esperienza collettiva". Miliardaria sì. Ma anche rivoluzionaria e femminista.