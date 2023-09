Barbie Botox, la nuova follia per assomigliare alla famosa bambola

L’influencer americana Isabelle Lux, originaria di Palm Beach, Florida, è stata la prima a parlare di Barbie Botox dopo essersi sottoposta lei stessa a questo trattamento estetico. La Lux ha documentato la sua esperienza sui social e l'ha condivisa con i suoi followers. L’intervento si chiama così perché punta a far sembrare il collo più sottile e allungato come quello della bambola più famosa al mondo, protagonista del recente film di successo con Margot Robbie.

La procedura

Il Barbie Botox consiste in un'iniezione di 40 unità di tossina botulinica nel muscolo trapezio del collo, facendolo apparire più lungo e, contemporaneamente, assottigliando le spalle. Lux, comunque, può rivendicare la proprietà intellettuale del nome dell’intervento estetico. La procedura esiste da tempo ed è stata sviluppata in realtà per uno scopo originario diverso, ovvero per rilassare i muscoli trapezi in pazienti che li avevano irrigiditi a causa di sforzi eccessivi e prolungati. Quest’ultima è una condizione che può causare forti dolori al collo e gravi emicranie. In sostanza, il botox iniettato interrompe la connessione tra il nervo e il muscolo che, nel tempo, il muscolo si indebolisce fino a una parziale paralisi. Un effetto collaterale minore di questo trattamento è in effetti la riduzione delle dimensioni del muscolo del collo, con le conseguenze estetiche sottolineate dall'influencer.

Avvertenze

Anche la stessa Lux l’ha detto, ma è bene ribadirlo: si tratta di una procedura che non deve essere presa alla leggera. Oltretutto l’intervento comporta un forte dolore al collo nei giorni successivi, senza contare che se l’iniezione del botulino nel muscolo del collo non viene effettuata in modo corretto da un professionista serio e qualificato, potrebbero esserci gravi conseguenze come la completa paralisi della parte interessata. I risultati del Barbie Botox possono essere visibili dopo circa una settimana, ma lo snellimento completo del collo richiede più tempo. Inoltre, il risultato ha una durata temporanea, fino a un massimo di tre mesi, quindi è importante considerare attentamente se questa procedura è adatta alle proprie esigenze.

Alternative

Sono in molti a far notare che esistono anche accorgimenti relativi alla postura e all’uso di specifiche creme cosmetiche che possono contribuire a migliorare l'aspetto del collo senza ricorrere a interventi invasivi, costosi e, soprattutto, rischiosi. La ginnastica per il collo, per esempio, consiste in una serie di esercizi di allungamento, estensione e flessione e inclinazione mirati a rafforzare, rilassare e migliorare la flessibilità dei muscoli di questa zona del corpo, che è delicata, dunque occorre procedere con cautela, senza sforzi eccessivi o strappi bruschi, per evitare lesioni e tensioni.