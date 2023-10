I 70 anni di Barbara Palombelli

Una delle giornaliste italiane più famose della carta stampata e del piccolo schermo è Barbara Palombelli. Il 19 ottobre Palombelli, che è anche scrittrice e presentatrice, è nata a Roma nel 1953 e ha compiuto 70 anni. Un’occasione per farle gli auguri e per ripercorrere il suo ricco percorso professionale.

Gli inizi

Barbara Palombelli è figlia di Carlo Palombelli e Manuela Micheli. Si è laureata nel 1977 in Lettere moderne con una tesi in Antropologia culturale. Ha cominciato subito dopo a lavorare a Rai Radio 2. Nel 1979 è entrata nella redazione del prestigioso settimanale ‘L'Europeo’ per il quale, un anno dopo, è diventata giornalista parlamentare. Tra il 1984 e il 1987 ha collaborato con ‘Il Giornale’, all’epoca diretto da Indro Montanelli. Tra il 1986 e il 1988 ha ricoperto il ruolo di vicecaporedattore a ‘Panorama’. Nel 1987 ha realizzato anche interviste per la trasmissione ‘Domenica In’. In seguito è stata inviata speciale per ‘Il Corriere della Sera’ e e poi ha lavorato a ‘Repubblica’. Tra il 1992 e il 1993 ha condotto il programma ‘Italiani’. Sul finire degli anni Novanta è tornata molto in radio con trasmissioni come ‘Se telefonando’, ‘Il gambero’ e ’28 minuti’.

Anni recenti

Per cinque anni, dal 2001 al 2006, è stata nuovamente una firma del ‘Corriere della Sera’ come editorialista. Tra il 2003 e il 2004 è andata in onda su ‘La7’ accanto a Giuliano Ferrara nella trasmissione di approfondimento giornalistico ‘Otto e mezzo’. Ha fatto poi ritorno in Rai come volto di ‘Domenica In’ e di ‘Punto e a capo’. Nel 2006 è passata in Mediaset e ha collaborato con ‘TG5’, ‘Matrix’, ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Mattino Cinque’. Poi è stata anche opinionista di ‘Quarto Grado’ su Rete 4. A partire dal settembre 2013 conduce ‘Forum’ e ‘Lo Sportello di Forum’ oltre ad alcuni speciali legati allo storico programma. Dal 2018 parallelamente ha condotto anche ‘Stasera Italia’. Nel 2021 è stata una delle co-conduttrici di Amadeus al Festival di Sanremo. A giugno 2023 la presentatrice ha annunciato in diretta che non avrebbe rifatto una nuova edizione di ‘Stasera Italia’, che ha guidato per cinque anni consecutivi. Nei palinsesti dell’autunno 2023, invece, la ritroviamo per l’undicesimo anno di fila a ‘Forum’ e allo ‘Sportello di Forum’. Si tratta di uno storico format dedicato alla ricostruzione di casi giudiziari, attraverso figuranti. Alla conduzione, a partire dal 1985, si sono alternate, nell’ordine, la compianta Catherine Spaak, Rita dalla Chiesa, Paola Perego, di nuovo la dalla Chiesa e infine la Palombelli.

Libri

La Palombelli ha scritto anche diversi libri tra cui ‘C'era una ragazza’, ‘Diario di una mamma giornalista’, ‘Famiglie d'Italia. Un secolo di personaggi e di storie’, ‘Registi d'Italia’ e ‘Mai fermarsi’. Nel 1991 la giornalista e conduttrice è stata nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza le è stata conferita dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Vita privata

Nel 1982 Barbara Palombelli ha sposato Francesco Rutelli, politico ed ex sindaco di Roma, oggi presidente di Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali). I due si sono uniti in matrimonio con rito civile e in una cerimonia per pochi intimi. La coppia ha avuto un figlio naturale, Giorgio, e poi ha adottato Francisco, Serena (che ha partecipato al ‘Grande Fratello’ nel 2019) e Monica, queste ultime due sorelle. Barbara e il marito hanno lottato molto quando entrambe erano più piccole per poterle crescere personalmente e allontanarle da una situazione difficile. Palombelli e Rutelli sono anche nonni. Per ora hanno quattro nipoti maschi: Bryan, 12 anni, che vive in Germania, Pierpaolo, Carlo Stefano e Christian, nato ad aprile, primo figlio di Monica. “Francesco è più bravo di me come nonno. Inventa dei giochi meravigliosi. Fa recitare tutti i peluche”, ha raccontato di recente la Palombelli a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin. La giornalista e conduttrice è romanista.