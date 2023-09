Barbara D’Urso va a vivere a Londra: “E’ l’inizio di una nuova avventura”

Roma, 5 settembre 2023 – Sui social il colpo di scena per Barbara D’Urso: l’ex conduttrice dopo l’addio a Pomeriggio Cinque si è trasferita a Londra. Su Instagram la conduttrice aveva annunciato nei giorni scorsi di avere deciso di sfidare la sua paura dell’aereo e di essere pronta a volare verso una nuova avventura. In molti avevano immaginato la D’Urso pronta per la prossima edizione di Pechino Express. Invece un nuovo post l’ex volto di Canale 5 chiarisce il mistero: accompagnato da una serie di scatti che la ritraggono con il New York Times sotto il braccio, D'Urso scrive: “Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. E’ l’inizio di una nuova avventura”.

La prima puntata di Pomeriggio 5

Ieri, intanto, ha fatto il suo debutto al timone di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino. La giornalista nei primi minuti della puntata, dopo i saluti, ha reso omaggio all’ex conduttrice napoletana: "Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, ciao Barbara, grazie".

Lo sfogo sui social

D'Urso nei giorni scorsi ha sfogato la sua amarezza in un lungo post su Instagram ripercorrendo i suoi 15 anni di lavoro nel pomeriggio di Mediaset. “Prende il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome. Era il 1 settembre del 2008”. La prima puntata di Merlino ha fatto meglio di quella d’esordio della scorsa stagione, quando alla guida del programma c’era Barbara D’Urso, conquistando il 21,37% di share contro il 18,7% del 2022.