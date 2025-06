Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Torno in Rai? C’è un progetto. Veti su di me? Sarebbe orribile”

Roma, 30 giugno 2025 – Negli ultimi mesi si sono rincorsi diversi rumors riguardo a un possibile ritorno di Barbara D’Urso in Rai, in prima serata o nel daytime ma, per il momento, una delle ‘regine del piccolo schermo’ è ancora senza un programma. Ma per quanto ancora?

Dopo due anni di silenzio qualcosa si muove

Procediamo con ordine: dopo l’addio a Mediaset nel dicembre 2023, D’Urso ha partecipato a Domenica In (marzo 2024) e a Ballando con le stelle (ottobre 2024) ma sempre come ospite. Così, nel corso dei mesi, le voci sul suo ritorno in tv alla guida di un programma tutto suo hanno cominciato a rincorrersi. E lei, oggi, nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, confessa quello che c’è di vero. Per prima cosa, però, bisogna sottolineare che alla recente presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha rotto il ghiaccio: “Ci sono progetti che possono riguardare vari talent, da Barbara D’Urso ad altri, ma è prematuro parlarne”. Un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio parlava di un programma in stile ‘Carràmba! Che sorpresa’, otto puntate da gennaio, in prima serata su Rai 1. Ma è proprio D’Urso a fare chiarezza.

Il programma c’è, ma non è Carràmba

“Sì, ho incontrato il direttore Di Liberatore insieme al CEO di Fremantle Italia”, conferma Barbara d’Urso nel corso dell’intervista. “Mi ha detto di avere grande stima per il mio percorso professionale, non solo in termini di ascolti, ma anche per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria”. Il progetto di cui si è parlato, però, non è quello ipotizzato: «Non è Carràmba! e non sono otto puntate. Si tratta di un format di “emotainment”, elegante, popolare, commovente e divertente. Un progetto tagliato su misura per me e per il prime time di Rai 1. L’idea sarebbe di fare 4 o 5 puntate il venerdì sera, proprio quando il programma di Antonella Clerici dovrebbe spostarsi al sabato. Tutto tornerebbe”.

D’Urso: “Salvini? Ho sempre intervistato tutti”

Sulla presunta intercessione di Matteo Salvini per un suo ritorno in Rai, d’Urso è netta: “La lungimiranza di Silvio Berlusconi mi ha sempre permesso di intervistare esponenti di tutto l’arco parlamentare. Le mie erano conversazioni che arrivavano nelle case degli italiani, anche di chi non sapeva ancora chi votare. Non parlavo in “politichese”, ed era proprio questo il punto di forza”. A proposito dei presunti veti politici sul suo nome, l’ex conduttrice Mediaset si mostra perplessa: "Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più importante del Paese, che tutti paghiamo con il canone, accetti veti. Sarebbe gravissimo”. E sul presunto “no” di Marina Berlusconi al suo ritorno in tv replica così: “Non ci credo. Ho sempre avuto stima e affetto per la famiglia Berlusconi, a cui sarò sempre grata. Pier Silvio lo conosco da quando era bambino, lavoravo a Telemilano 58 nel 1977. C’era ancora il Biscione”. Con il figlio di Silvio Berlusconi, però, ammette di non avere avuto più contatti dopo l’estromissione.

“Non sono sparita: ho scelto io di aspettare”

Barbara d’Urso torna anche sul suo improvviso allontanamento da Mediaset, mai ufficialmente commentato fino ad oggi. “Non sono sparita per mia volontà. Ma ho scelto io, in questi due anni, di restare in silenzio. Non ho replicato a nulla, ho atteso. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”. A ferirla, ammette, è stato il modo in cui ha scoperto della sua esclusione da Pomeriggio Cinque: “Alle 16.30 del 26 giugno 2023, ho saputo per vie traverse che non avrei più condotto la trasmissione che avevo creato nel 2008. Da quel momento ho letto di tutto, anche cose spiacevoli. Ma sono stata fortunata: il pubblico che mi segue da 50 anni continua a sostenermi. Il mio non esserci, paradossalmente, ha fatto più rumore della mia presenza”.