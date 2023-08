Auguri Barbara Bouchet: gli 80 anni in allegria della diva della commedia sexy all’italiana

Roma, 6 agosto - In Italia è diventata famosa negli anni Settanta grazie al filone della commedia sexy all'italiana ma Barbara Bouchet è molto di più di quel personaggio sexy e un po' svampito: non a caso l'attrice continua ad essere popolare anche adesso che sta per festeggiare i suoi primi splendidi 80 anni (è nata a Reichenberg, nell'attuale Repubblica Ceca, il 15 agosto 1943) forte delle apparizioni tv con cui continua a brillare _ nel 2020 l'abbiamo vista come concorrente di "Ballando con le stelle" _ e della nuova fama che le ha regalato la celebrità raggiunta dal figlio, lo chef Alessandro Borghese.

Barbara Gutscher (questo il suo vero nome) inizia la sua carriera come ballerina a San Francisco dove cresce dopo l'espulsione della popolazione di etnia tedesca dalla Cecoslovacchia in seguito alla conferenza di Potsdam. Le prime apparizioni televisive sono con il corpo di ballerini adolescenti "The KPIX Dance Party" tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Nel 1962 Barbara decide di lasciare la danza e dedicarsi al cinema. Si trasferisce a Hollywood e cambia il suo cognome in Bouchet. L'esordio è nel film "La signora e i suoi mariti", interpretato da Robert Mitchum. Seguono "Prima vittoria" di Otto Preminger (con John Wayne e Kirk Douglas) e "James Bond 007 - Casino Royale".

Nei primi anni Settanta torna in Europa e, grazie alla sua bellezza, la sua strada incrocia quella della commedia sexy e dell'erotismo soft di "Playmen Italia": tra i tanti film interpretati ci sono "Una cavalla tutta nuda", "Racconti proibiti... di niente vestiti", "L'amica di mia madre", "40 gradi all'ombra del lenzuolo", "La moglie in vacanza, l'amante in città" e "Spaghetti a mezzanotte", accanto a poliziotteschi e thriller come "Milano calibro 9" di Fernando Di Leo e "Non si sevizia un paperino" di Lucio Fulci.

Esaurita l'esperienza cinematografica, che conta decine di film, la Bouchet lancia una serie di libri e videocassette di aerobica e torna in tv con le serie "Incantesimo", "Diritto di difesa", "Capri" e "Ho sposato uno sbirro". Il cinema grazie al quale può contare tra i suoi fan anche Quentin Tarantino, non è però ancora un'esperienza conclusa: tra gli altri, nel 2002 ha un piccolo ruolo in "Gangs of New York" di Martin Scorsese, nel 2007 è nel cast di "Bastardi" con Franco Nero e Giancarlo Giannini, nel 2018 in quello di "Metti la nonna in freezer" con Fabio De Luigi e Miriam Leone, nel 2020 è in

“Tolo Tolo” di Checco Zalone e nel 2021 in “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi (2021)