BanZaiii: dai social al libro, giochi per bambini di tutte le età

Si definiscono "6 guys with low budget ma tanta voglia di fun": questi sono i BanZaiiii, il gruppo di giovani scout dell’AGESCI di Ancona, cresciuti nello stesso paesino (Pietralacroce) e diventati content creators con i mezzi a disposizione: cioè nessuno a parte la loro energia e buona volontà. Da oggi, il loro primo libro Il piccolo grande libro dei giochi – 60 attività per divertirsi (Editoriale Programma) è disponibile in edicola con QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, a €8,90 oltre al costo del quotidiano.

È stato probabilmente il loro approccio genuino a permettere di arrivare a conquistare Instagram e TikTok: oggi il numero dei loro follower viaggia sopra i 700.000 ed è in continua crescita. Dai bans (cioè le canzoni o tiritere accompagnate da movimenti) cantati a squarciagola ai giochi improvvisati in giardino o in salotto, i BanZaiiii hanno portato la loro creatività in ogni angolo del web, diventando un punto di riferimento per una enorme community digitale formata da famiglie, animatori, insegnanti ed educatori alla ricerca di idee semplici e coinvolgenti. Sono ufficialmente i content creators che fanno giocare tutta Italia.

Dopo aver portato i loro bans anche nel piccolo schermo ad aprile, su Raidue nella trasmissione Stasera c’è Cattelan, oggi sbarcano in editoria con il loro libro. Formato piccolo e maneggevole e un’infinità di illustrazioni colorate, il volume contiene 60 giochi adatti a bambini e ragazzi di tutte le età, da provare all’aperto o anche in casa, spesso impiegando oggetti di uso comune e facilmente reperibili come bicchieri usa e getta, palloncini, monetine o manici di scopa. Con la loro energia contagiosa e la passione educativa che nasce dall’esperienza scout, i BanZaiiii vogliono dimostrare che il gioco è uno strumento potentissimo per socializzare, imparare e crescere insieme, ovunque e in qualsiasi momento: tutto per gioco, niente per gioco. Ogni attività è pensata per trasmettere valori positivi, inclusione e divertimento, finalizzata a portare un momento di svago intelligente, senza mai prendersi troppo sul serio.