Banksy è tornato: nuova opera a Marsiglia. “Voglio essere ciò che hai visto in me”

Marsiglia, 30 maggio 2025 – Banksy è tornato. Dopo diversi mesi di silenzio, il misterioso artista propone un nuovo lavor: il disegno di un faro scuro, alto circa un metro e mezzo, che proietta una luce bianca che dà l'illusione di riflettere la silhouette di un paletto stradale. A corredo la frase sibillina "I want to be what you saw in me" (“Voglio essere ciò che hai visto in me”). Sulla paternità dell’opera non sembrano esserci dubbi visto, come al solito, è lo stesso writer inglese a postarla sui suoi canali social, sebbene senza aggiungere alcuna nota a riguardo.

L'ultima opera firmata da Banksy sarebbe stata realizzata a Marsiglia (Ansa)

Come già per un precedente ultimo lavoro comparso pochi mesi fa sul website di riferimento legato a Banksy – e interpretato da alcuni come una denuncia indiretta dell'azione militare d'Israele nella Striscia di Gaza – nulla viene detto sulla collocazione di questa opera (a differenza di tanti altri annunci localizzati di murales del passato). I pochi elementi che si possono desumere dall'immagine hanno indotto diversi navigatori di Internet e media britannici come la Bbc a ipotizzare che stavolta l'artista di Bristol abbia scelto la Francia, Marsiglia per l'esattezza. Mentre continua il dibattito su quale sia il significato di quel faro e quali siano i riferimenti. Spesso i suoi lavori (in prevalenza murali) sono portatori di un messaggio politico: alcune opere alludono al conflitto israeliano-palestinese, alla guerra in Ucraina, al pacifismo, alla repressione, all'immigrazione, all'ambiente. Questa volta, però, la motivazione è meno evidente. Un po’ come era accaduto l’estate scorsa con la serie degli animali che aveva dipinto in varie strade di Londra.