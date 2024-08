Banksy continua il suo ‘safari’ urbano: a Chelsea spuntano due elefanti

Londra, 6 agosto 2024 – Banksy capitolo secondo. Dopo il murale della capra in bilico come su una roccia di montagna a Kew Bridge, oggi è la volta di due elefanti si guardano con le proboscidi che quasi si sfiorano a Chelsea. È questa la nuova opera (la seconda nel giro di ventiquattr'ore) che il misterioso artista ha realizzato nell'elegante quartiere di Londra, nella zona di Edith Terrace. Le teste dei due pachidermi sono comparsi sulle finte finestre di un edificio. Anche questa volta, come per The Goat, si tratta di uno stencil monocromo (nero il colore scelto). Una sorta di ritorno al passato per lo street artist dopo la 'British Spraycation' dell'anno scorso. Lo stile infatti ricorda quello degli anni duemila.

La nuova opera di Banksy comparsa a Londra nel quartiere di Chelsea (Ansa)

Anche le immagini di questo suo nuovo lavoro sono state pubblicate sia sul profilo Instagram sia sul sito banksy.co.uk. "Plausibilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più", aveva commentato ieri Stefano Antonelli, uno dei maggiori esperti dello street artist più famoso del mondo. "È interessante osservare come Banksy proponga una sorta di opera a puntate per l'estate, come è in uso per certa letteratura", aveva aggiunto. Ecco dunque il secondo capitolo delle sue nuove incursioni urbane, già ribattezzate 'Il Safari di Banksy' sul forum degli appassionati dei suoi lavori.