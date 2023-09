Banfi scende in pista. Sarà a “Ballando“

Da nonno Libero e allenatore ‘nel pallone’ a ballerino provetto. Dopo aver ricevuto un lungo ‘corteggiamento’ messo in atto da Milly Carlucci con "grazia" e "costanza", Lino Banfi cede alle lusinghe della padrona di casa di Ballando con le stelle aggiungendosi al cast che scenderà in pista a partire dal 21 ottobre su Raiuno. Una scelta, racconta Banfi, che arriva "prima che per me inizino i tempi supplementari". Sempre sul filo dell’ironia, l’attore pugliese confessa di aver avuto negli ultimi tempi "un po’ di paura. Dall’alto, d mi hanno comunicato tramite mia moglie, che ho perso da poco, che mi devo sbrigare perché tra un anno, un anno e mezzo, cominciano i tempi supplementari. E allora ho accettato l’invito di Milly".