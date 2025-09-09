Balzan: i premi alle radici del futuro

L’americano Josiah Ober per le “Scienze dell’antichità: democrazia ateniese rivisitata“, la sua connazionale Rosalind Krauss per la “Storia dell’arte contemporanea“, il francese Christophe Salomon per “Atomi e misura ultraprecisa del tempo“ e l’americano Carl H.June per la “Terapia genica o con cellule geneticamente modificate“ sono i quattro vincitori del Premio Balzan 2025. Sono stati proclamati ufficialmente ieri a Milano, presso la Sala Buzzati, con gli interventi di Ferruccio De Bortoli, Presidente della Fondazione Corriere della Sera, Maria Cristina Messa, Presidente della Fondazione Internazionale Balzan Premio, Anna Scavuzzo, Vicesindaco del comune di Milano e Marta Cartabia, Presidente del Comitato Generale Premi. Il valore di ciascun Premio è di 750.000 franchi svizzeri (circa 800.000 euro), la cui metà va destinata a progetti di ricerca svolti da giovani studiosi indicati dal premiato.

La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si svolgerà a Berna il 14 novembre. Il premio “Scienze dell’antichità: democrazia ateniese rivisitata“ a Josiah Ober (Università di Stanford) è andato con la seguente motivazione: "per le sue ricerche pionieristiche e influenti ben oltre l’ambito accademico sull’origine e il funzionamento della democrazia ateniese nell’età classica, di cui ha individuato i fattori di successo con un originale approccio interdisciplinare, confrontandola costantemente con il presente e inserendola nel dibattito sociopolitico attuale". Nell’illustrare questa motivazione, il professor Christopher Riedweg dell’Università di Zurigo, ha rilevato un parallelo dello studioso premiato "fra la democrazia palestinese e il pensiero di Antonio Gramsci", in merito agli "equilibri indispensabili a una democrazia, la negoziazione fra le élite e il popolo, la sollecitazione del pubblico controllo, per arrivare a un corpo di valori condivisi".