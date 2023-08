Capelli morbidi e idratati con il balsamo leave-in

Un balsamo leave-in è un prodotto per la cura dei capelli che viene applicato dopo il lavaggio e il condizionamento, ma non deve essere risciacquato. Si tratta di un tipo di balsamo che resta sui capelli per fornire idratazione, nutrimento e altri benefici senza dover essere sciacquato via, come indica, per l’appunto, l’aggettivo leave-in.

Caratteristiche

Questo tipo di balsamo è solitamente leggero e può avere diverse formulazioni a base d'acqua o di olio, a seconda delle esigenze dei capelli. Viene utilizzato per migliorare la gestibilità dei capelli, ridurre il crespo, proteggere dai danni causati dal calore e aggiungere idratazione extra. Il prodotto di cui stiamo parlando di solito si applica in piccole quantità sui capelli tamponati con un asciugamano dopo averli lavati e condizionati. Si distribuisce il prodotto uniformemente lungo i capelli, concentrandosi sulle punte e sulle aree più danneggiate. Un punto di forza del balsamo leave-in è che non va risciacquato ma va fatto asciugare naturalmente, proseguendo poi con lo styling.

Capelli ricci e mossi

I capelli che richiedono cure particolari, soprattutto per quanto riguarda l'idratazione, possono trovare benefici nell’utilizzo del balsamo leave-in. Se per esempio le ciocche tendono a formare nodi e grovigli, soprattutto quando sono bagnate, questo prodotto le rende più districabili e più semplici da pettinare, diminuendo il rischio di rottura. Un balsamo leave-in, per esempio, è particolarmente indicato per i capelli ricci che cercano definizione e leggerezza, senza appesantirli. Ma è altrettanto valido anche per i capelli mossi e ondulati, altrettanto difficili da gestire soprattutto se c’è molta umidità. Questo conditioner senza risciacquo protegge anche dal calore dell'asciugacapelli o della piastra che tendono a causare secchezza delle fibre capillari e del cuoio capelluto.

Capelli lisci

Ci sono comunque anche ottimi balsami leave-in per capelli lisci. In questo caso sono da preferire prodotti a base di cheratina e di pantenolo (quest’ultimo utile soprattutto per i capelli più fini, dall’azione antiossidante), realizzati per proteggere la chioma dall'umidità e, di conseguenza, prevenire la formazione del crespo. Per aumentare anche la lucentezza dei capelli, è possibile usare cristalli liquidi o oli per capelli, o optare per lozioni formulate con ingredienti che donano luminosità, come l'olio di semi di lino.

Capelli grassi

Anche i capelli grassi hanno bisogno di un’adeguata idratazione. Tuttavia, è importante utilizzare prodotti che non appesantiscano o rendano i capelli unti. Tra i balsami leave-in più adatti a questa tipologia di chioma e cuoio capelluto ci sono quelli contenenti l'olio di canapa arricchiti da ingredienti purificanti come l'aloe vera ed estratti vegetali di limone, ortica e salvia.