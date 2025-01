‘Balloonerism’ di Mac Miller, Coez, Renato Zero e Myss Keta: le uscite musicali della settimana

Roma, 16 gennaio 2025 – La musica italiana è al centro di questa seconda settimana di pubblicazioni del 2025. Tra vecchia scuola e nuove leve, c’è spazio per il ritorno di artisti come Coez, Myss Keta, Renato Zero, Enrico Ruggeri, Negrita e Nesli. L’attesa, però, è tutta per ‘Balloonerism’, secondo disco postumo del compianto rapper americano Mac Miller.

Dopo sei anni dalla sua scomparsa, infatti, gli eredi dell’artista pubblicano quello che sarebbe stato il suo settimo disco in studio. Miller ha scritto i brani contenuti nel disco a cavallo tra il 2013 e il 2014, periodo in cui si affermava al grande pubblico con progetti come ‘Watching movies with the sound off’, ‘Delusional Thomas’ e ‘Faces’. Si tratta dunque di un disco sperimentale, che spazia tra diversi generi e vede la collaborazione dell’artista Sza sul brano DJ’s chord organ. A ‘Balloonerism’ si accompagna un film diretto da Samuel Mason.

‘Mal di te’ è il nuovo singolo di Coez, con cui apre un nuovo capitolo della sua carriera. Con il brano Coez torna alle sue radici anni ‘90, presentando un pezzo nostalgico, intimo ed emozionante. La canzone è stata scritta da Coez e prodotta da Esseho e Valerio Smordoni, su una base pop dominata da chitarre e pianoforte.

Ironia e messaggi sociali dissacranti sono al centro di ‘Punto’, il nuovo abum di Myss Keta. Nel disco l’artista racconta le contraddizioni del mondo contemporaneo, dai riflettori della società alla vita notturna dei club. Punto è stato anticipato dai singoli Nevrotica e 160bpm, che mescolano pop, elettronica e rap.

La carriera di Renato Zero prosegue con un doppio omaggio a due miti della musica mondiale: Louis Armstrong e Bobby Hebb. Che miracolo che sei, infatti, è una cover in italiano di ‘What a wonderful world’, mentre ‘Suoni’ è una riscrittura di ‘Sunny’. Con questi brani Renato Zero porta avanti un progetto in cui aveva omaggiato Bob Marley ed Elton John.

Enrico Ruggeri torna in pista con ‘La caverna di Platone’, nuovo album che include tredici tracce inedite. Ispirato dal celebre filosofo greco, il disco conduce in un viaggio musicale che esplora temi profondi come l’autenticità e il coraggio di sfidare le nostre certezze. Tra i pezzi ‘Il poeta’, omaggio a Pasolini, e ‘La bambina di Gorla’, dedicata al bombardamento del quartiere milanese nel ‘44.

In attesa del disco che uscirà in primavera, i Negrita pubblicano il nuovo brano ‘Noi siamo gli altri’. Il singolo è una ballata profonda e viscerale, un brano dal testo potente, che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero riaffermando la loro identità e la volontà di andare oltre le convenzioni. Il brano mantiene le sonorità che hanno portato al successo la band toscana.

‘Oceano e Tsunami’ segna il ritorno di Nesli, che torna in scena con un brano potente e poetico. Prodotto da Jrmy, il pezzo è una ballata pop romantica, un intimo gesto d’amore con cui l’artista condivide con i fan un viaggio emotivo che rappresenta una vera e propria rinascita.

Tempo di nuova musica anche per il cantautore Dente, che pubblica il singolo ‘Favola’. Secondo estratto dal suo prossimo progetto discografico in uscita a primavera, il brano è caratterizzato da un un sound che richiama una calda estetica anni ’80, con sax e chitarre. Nel testo l’artista racconta una separazione in cui tutto ciò che lo circonda è filtrato dalla lente dell’assenza.