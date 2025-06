Ballo liscio, musica d’autore dj set e spettacoli per famiglie. Ecco ’Dove l’estate succede’

Prima stagione estiva al ChorusLife Arena di Bergamo (facciate rivestite da una ’pelle vibrante’ certificata dal Politecnico di Milano, 6.500 posti, su un’area complessiva di 25.000 mq), palazzetto smart progettato per grandi eventi sportivi e candidato a diventare nuovo polo dell’intrattenimento culturale contemporaneo.

Gratuiti i 64 eventi live, aperti a tutta la città e a tutte le generazioni, che in una sola piazza (piazza del Sagittario), sfruttando spazi coperti in caso di maltempo, in tre mesi, fino al 6 settembre, animeranno il palinsesto di ’Dove l’estate succede’. Programma che prende vita anche con il patrocinio del Comune: "Estate popolare nel senso più alto del termine - spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sergio Gandi - fatta di musica, convivialità e accessibilità. Frutto di un lavoro collettivo, pensato per offrire ai cittadini momenti belli e condivisi, anche fuori dai luoghi tradizionali della cultura".

Ogni settimana sarà scandita da quattro serate tematiche: il mercoledì, ballo liscio, che è anche una filosofia, finalmente rivalutato in contesto futuristico (per esempio, il 18 giugno, la storica Orchestra Castellina Pasi insignita ben due volte del disco d’oro RCA per le vendite); il giovedì, musica d’autore con omaggi ai cantautori italiani (il 21 agosto, tributo a Pino Daniele, con il chitarrista Osvaldo di Dio che reinterpreta i brani più iconici del cantautore napoletano insieme ai musicisti della band originale dello stesso Daniele); il venerdì, l’energia dei dj set, in equilibrio tra nuove tendenze e revival elettronico (Utopia e DJ412 in più di una serata); il sabato, spettacolo-grande festa, show-intrattenimento per famiglie (imperdibili, il 16 agosto BIM BUM BAM con la sorridente Ciurma Cartoon Band, gruppo specializzato in cover delle sigle più belle dei cartoni animati di ogni infanzia, e il 30 agosto Passo Carràbile tributo alla leggendaria Raffaella Carrà).

Gli organizzatori promuovono anche la proposta gastronomica, con serate speciali a tema, durante le quali si gusteranno cucine regionali e internazionali: coinvolti brand storici del territorio, come La Marianna (risalente ad Enrico Panattoni che secondo la leggenda nel 1961 creò il gelato ’stracciatella’), la Latteria Sociale di Branzi (che dal 1953 raccoglie il latte di settanta piccole aziende di montagna, per produrre grandi formaggi della tradizione bergamasca) e, in ’Bergamo Wine Experience’, oltre 25 cantine del territorio in rotazione settimanale. Programma completo consultabile sul sito di ChorusLife: https://choruslife.com/

Anna Mangiarotti