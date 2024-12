Balli e cenoni nelle osterie. Sapori d’Italia a Capodanno

Grand Tour Italia è pronto ad accogliere il nuovo anno con una grande festa di Capodanno che, dalle 19 del 31 dicembre alle 5 del primo gennaio, promette di essere un’esperienza memorabile per tutte le età, unendo gastronomia, musica e intrattenimento.

La serata offre diverse esperienze pensate per soddisfare ogni esigenza di gusto. Si parte con il ’Cenone nelle Osterie regionali’: le 20 Osterie di Grand Tour Italia proporranno menù tematici che celebrano i piatti più iconici delle tradizioni culinarie italiane, accompagnati da una selezione di vini pregiati. Per proseguire poi con ’Street Food Gourmet’.

Si tratta di un’opzione più informale per quei clienti che vorranno gustare specialità culinarie da tutta Italia grazie alla cena in formula Street Food, che prevede 5 voucher food e 1 voucher drink nelle regioni di Grand Tour Italia. Infine l’opportunità denominata ’Brindisi e festa’ per chi preferisce fare il cenone a casa e vuole solo a ballare. È sufficiente acquistare la prima consumazione obbligatoria e venire alla Festa di Capodanno a per ballare tutta la notte.

Per tutti gli ospiti saranno sei le piste da ballo tematiche, ognuna delle quali offrirà un genere musicale diverso, spaziando dal liscio al latino, dal pop al rock, per far ballare tutti, grandi e piccoli. La settima pista è la più originale, la ’Pista del Ghiaccio’ al chiuso, aperta per tutta la serata. A Capodanno per tutto il Parco risuonerà allegria con la Marching Band itinerante.

Inoltre, sarà previsto intrattenimento per i bambini, con un’area dedicata ai più piccoli che garantirà che giochi, animazione e attività pensate per rendere speciale anche il loro Capodanno.

Le esperienze gastronomiche e i cenoni sono prenotabili online, così come il semplice ingresso con consumazione obbligatoria. L’ingresso alla festa di Capodanno il 31 dicembre è libero, ma la prima consumazione è obbligatoria per adulti e bambini sopra i 6 anni. Un servizio navetta gratuito collegherà il Parco al centro città per tutta la notte, fino a esaurimento posti.

Per scoprire tutti i dettagli, consultare i menù delle Osterie e prenotare l’esperienza di Capodanno cliccare su www.grandtouritalia.it/it/le-esperienze/capodanno