Roma, 25 ottobre 2020 – A Ballando con le stelle 2020 Alessandra Mussolini omaggia zia Sohia Loren. La sesta puntata del dance show di Milly Carlucci si apre con nove vip in gara, balla anche Elisa Isoardi, e si conclude con uno spareggio clamoroso.

Si parte con la prova speciale: ogni coppia si dovrà trasformare in una coppia famosa del mondo dei fumetti, della tv, dello spettacolo e della musica. Così Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina diventano Fred e Wilma per un samba ‘preistorico’, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira sono Frankenstein Junior e Inga per un samba fuori tempo. Tarzan e Jane, ovvero Gilles Rocca e Lucrezia Lando, ballano la salsa della foresta, mentre Vittoria Schisano diventa Cenerentola con Marco De Angelis principe azzurro per un charleston. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova si trasformano in Stanlio e Ollio, Rosalinda Celentano con Tinna Hoffman nel Gatto e la Volpe di ‘Pinocchio’. Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono il lupo cattivo e Cappuccetto Rosso, mentre Alessandra Mussolini con Maykel Fonts diventano Eva Kant e Diabolik. “Sei favolosa” dice Guillermo Mariotto all’ex europarlamentare. Infine, Elisa Isoardi (con la fasciatura alla gamba) e Raimondo Todaro sono Kim Basinger e Mickey Rourke in ‘Nove settimane e mezzo’. Il bonus da 25 punti (deciso da Carolyn Smith) va (ancora una volta) alla ladra Eva-Mussolini.

Si passa ai balli di coppie. Coreografia con giochi luce per il paso doble ‘meraviglioso’ di Conticini- Kinnunen. “Da Paolo mi aspetto uno scatto in avanti, ma non arriva” commenta Selvaggia Lucarelli (voto 37). La coppia Rocca-Lando propone il tango sulle note di ‘Ed ero contentissimo’ di Tiziano Ferro. A Mariotto non piace e dà 2 (totale 34). Omaggio alla k-pop da parte di Costantino e Di Varia con un freestyle veloce. “Fuori tempo fin dal momento iniziale in cui batte le mani” dice la Smith e la maestra si altera. Per la Lucarelli è avvenuto il miracolo: “Costantino ha iniziato a ballare”. Entusiasta Mariotto che dà 10 (totale 33).

Per Scardina e Kuzmina una rumba ‘spericolata’ (38 punti) e anche stasera l’atleta di confessa. “Ballando è arrivato nel momento giusto, venivo da una botta clamorosa” dice il pugile riferendosi alla perdita del nonno ma anche alla mancanza del ring (per via delle regole anti-Covid) e ai problemi d’amore (la fine della relazione con Diletta Leotta).

È il momento della coppia infortunata Isoardi-Todaro, con lei che piange prima dell’esibizione. “Io sono una persona che non mi fermo mai” racconta l’ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’ che si è fatta male a una caviglia e con il passare dei giorni la situazione si è aggravata tanto che deve camminare con le stampelle e portare una fasciatura di zinco. Così in pista i due propongono un pezzo di moderno (37 punti totali) con l’escamotage del letto in modo da proteggere la caviglia di lei. “Gli unici che non ballano ma siete l’unica coppia vera” dice la Lucarelli. La coppia Solenghi-Ermachkova si esibisce nel tango, applausi del pubblico e della giuria (41 punti). “Sei il più bravo di questa edizione” dichiara la Lucarelli.

Omaggio alla zia Sophia Loren per la Mussolini che prima racconta con gli occhi lucidi della separazione dei genitori quando lei era solo una bambina. “Per me la famiglia è tutto, ho un grande amore per i miei figli e per mio marito” dice. In pista, insieme al cubano Fonts balla la salsa sulle note di ‘Mambo Italiano’. Standing ovation del pubblico, ma la giuria si divide. La Smith promuove a pieni voti, la Lucarelli: “Non fai progressi, sei incassata”. E la Mussolini: “Sì, sono sempre molto incassata”. La blogger replica: “La butti sempre sul pecoreccio!”. La discussione s’accende sul ruolo delle donne e nella bagarre tra opinionisti e giurati, la Mussolini incassa 34 punti che diventano 59 grazie al bonus della prova speciale.

Rumba per la coppia Celentano-Hoffman. Ma mancano le scarpe con il tacco (34 voto totale). Infine, la Schisano, sempre più sexy e femminile, insieme a De Angelis propone la bachata che vale 41 punti.

La classifica provvisoria vede all’ultimo posto Costantino con 34, penultimi Celentano e Rocca mentre in vetta, con 59 punti la Mussolini. Il tesoretto da 50 punti conquistato da Red Canzian, ballerino per una notte, viene diviso tra Costantino e Conticini, il bonus da 10 punti ottenuto dal cast del film ‘Ritorno al crimine’ viene ‘devoluto’ a Rocca. Dopo il voto social, la classifica si rivoluzione e a rischio eliminazione si ritrovano la Schisano e la Celentano. Ma lo spareggio (e relativa votazione) ci sarà in avvio della settima puntata, in onda sabato 31 ottobre su Raiuno.