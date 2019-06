Roma, 31 maggio 2019 – Vince Ballando con le stelle 2019 Lasse Matberg accompagnato dalla maestra Sara Di Vaira, secondo posto per Ettore Bassi con Alessandra Tripoli. L’ufficiale della Marina norvegese, sex symbol e star di Instagram, durante gli ultimi balli si stira un gomito ma continua a stare in pista. Si conclude, così, la 14esima stagione del dance show di Milly Carlucci che quest’anno è stato particolarmente apprezzato dal pubblico risultando l’edizione più vista degli ultimi sei anni. Nella finale, tra tanti balli e pianti, non mancano furibonde polemiche, come quella scaturita tra la giuria e Nunzia De Girolamo e il maestro Raimondo Todaro. La coppia si conferma la più criticata anche in questo ultimo atto, ma l’ex politica ruba le parole a Vasco: “Eh… già, io sono ancora qua”. Poesia e magia, invece, con Ivan Cottini, l’ex ballerino di ‘Amici’ affetto da sclerosi multipla. Per la gara della gente comune, l’edizione 2019 di ‘Ballando con te’ la vincono i ‘Flash Kidz’.

Angelo Russo - Per quanto riguarda la gara, a rompere il ghiaccio sono Angelo Russo e Anastasia Kuzmina con un quick step che conferma la sintonia padre – figlia che si è creata in questi mesi. “Mi avete incantato” dichiara Selvaggia Lucarelli mentre gli altri giudici notano alcune imprecisioni e un po’ di tensione. La performance ispirata alla Famiglia Addams prende 38 punti.

Ettore Bassi - Tango sulle note di ‘Roxanne’ dei The Police per Ettore Bassi e Alessandra Tripoli. “Ti piace vincere facile?” esclama Ivan Zazzaroni, per Selvaggia Lucarelli “meravigliosi, non ordinari”. Voto: 48. L’attore, prima di scendere in pista fa il suo personale bilancio: “Ballando mi lascia un senso di leggerezza nuovo, ora tutto è possibile. E, come dice mia figlia Amelia: posso farcela”.

Milena Vukotic - È poi la volta della vera ‘star’ di Ballando 2019: Milena Vukotic, “la signora che ha riportato il garbo in tv” sottolinea Ivan Zazzaroni. Insieme a Simone Di Pasquale, arrivando in mongolfiera, ballano il quick. Selvaggia Lucalli stronca l’esibizione: “Non è da finale, è molto debole”. Il voto complessivo è 41.

Dani Osvaldo - Al centro del gossip per la gelosia del maestro Stefano Oradei (fidanzato da 11 anni con la ballerina), la coppia Dani Osvaldo e Veera Kinnune balla il valzer, scalzi, sulle note di ‘Somebody To Love’ dei Queen. Applausi a non finire, voto 49. Selvaggia Lucarelli all’argentino: “Tu stasera hai l’occhio della tigre”. Prima del ballo l’ex calciatore emoziona e fa emozionare ringraziando Veera con una canzone e una lettera: “Senza di lei non ce l’avrei fatta”.

Lasse Matberg - En plein (50 punti) per la romantica rumba di Lasse Matberg e Sara Di Vaira sulle note di ‘Hallelujah’. “L’unica che performance che quest’anno mi ha emozionato davvero” dice Guillermo Mariotto con la lacrimuccia. Lacrime anche per la maestra toscana: “Lasse mi ha portato il sole dentro, io ho già vinto”.

Nunzia De Girolamo - Chiudono la prima manche Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Il quick step non è male, “si vedono i miglioramenti” dice Carolyn Smith. “Una cosa media, discreta, nulla di che” controbatte Selvaggia Lucarelli che, poi, manda una frecciatina al maestro: “Spero di ritrovare l’anno prossimo un Raimondo sgombro di musi e lagne, un Raimondo solare”. Todaro replica: “Ho sempre il sorriso, sono sempre rilassato. Se uno viene qua e si prende gli i nsulti… Io difendo Nunzia”. La polemica si allarga a macchia d’olio. Entrano nel mezzo anche l’ex politica e Fabio Canino che l’accusa: “Hai messo dei like a persone che ci augurano la morte”. Lei nega e ribatte: “Non ricordo cosa avete fatto suoi social... dei video hard...”. Canino furioso: “Ti querelo”.



Primo verdetto – Milena Vukotic schizza in testa alla classifica grazie al tesoretto, segue Lasse Matberg (che riceve il tesoretto social). In fondo alla corta classifica Nunzia De Girolamo, Angelo Russo ed Ettore Bassi. E proprio loro tre, dopo il televoto, si ritrovano a spareggiare. Bassi si salva, per gli altri due Ballando 2019 finisce con il quinto posto.

Seconda fase – Lasse Matberg, in quando primo in classifica, sceglie di sfidare Dani Osvaldo, quindi l’altro duello è tra Milena Vukotic ed Ettore Bassi. Il freestyle lento è il ‘campo di battaglia’ della prima sfida. Quattro giurati su cinque votano per l’ex calciatore. Ma con il televoto il giudizio si ribalta: Matberg va avanti, terzo classificato l’argentino. Tra il tango della Vukotic e il valzer di Bassi, la giuria premia l’attore (3 a 2). E il pubblico da casa conferma: terza classificata la Vukotic, Bassi prosegue.

Duello finale – Per Lasse Matberg ed Ettore Bassi c’è da affrontare la ‘maratona’ di balli e stili diversi. E a questo punto è solo il pubblico a scegliere. L’ufficiale della marina norvegese si infortuna al gomito destro durante il primo charleston (muscolo stirato) ma vuol continuare a ballare. “Non faremo sollevamenti” dice il norvegese. Bassi, invece, parte con jive. Segue un paso doble per entrambi. Poi è la volta del boogie, del samba e tango bendato. Il tour de force sembra infinito. La coppia Matberg – Di Vaira è evidentemente svantaggiata, si gioca il tutto per tutto con un’ultima salsa. Bassi punta sul charleston con tanto di incursione sul banco dei giurati. I giochi sono fatti, il pubblico sceglie il vichingo infortunato con il 57% delle preferenze.



Altri premi – Il premio speciale della giuria va a Milena Vukotic, il premio ‘Paolo Rossi’ (per la performance più emozionante) l’opinionista Alberto Matano lo consegna a Ettore Bassi. Il premio ‘Aiello’ (per chi ha fatto più spareggi) va a Marzia Roncacci.