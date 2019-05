Roma, 31 maggio 2019 – Tutto pronto per la finale di Ballando con le stelle 2019. La quattordicesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci è arriva alla decima e ultima puntata – in onda stasera, venerdì 31 maggio alle 20,35, su Raiuno – al termine della quale sarà decretato il vincitore di Ballando 2019.

Per l’ultimo atto, la padrona di casa ospita Ivan Cottini, l’ex ballerino di ‘Amici’ affetto da sclerosi multipla, diventato un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della fisicità e trasformarsi in pura poesia. Durante la puntata sarà decretato il vincitore del torneo ‘Ballando con te’ tra Marek Pisanu (15 anni della provincia di Cagliari), Giorgia Pia Gatto (10 anni dalla provincia di Reggio Calabria), Flash Kidz (gruppo aretino), Officina di Danza (allievi della scuola dei Castelli romani di Roma).

ETTORE BASSI - In pista, per una serie di balli caraibici, standard e latino-americani ma anche prove a sorpresa, scenderanno le sei coppie finaliste ma solo una alzerà la coppa di Ballando 2019. I favoriti sono Ettore Bassi e la maestra Alessandra Tripoli (anche gli scommettitori puntano su di loro quotando il trionfo a 2,25): l’attore fin da subito ha colpito la giuria per la sua bravura, tecnica ed eleganza. Il volto della fiction ‘Carabinieri’, poi, ha emozionato il pubblico raccontando della sua famiglia, delle sue figlie e in particolare della più piccola, Amelia, nata con la sindrome di Down.

DANI OSVALDO - In lizza per la vittoria anche Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, la coppia più chiacchierata dell’edizione visto il grande feeling in pista (tanto da far ingelosire il fidanzato di lei, il maestro Stefano Oradei). L’ex calciatore (quotato a 2,75) piace per i suoi balli sensuali e ‘selvaggi’ ma anche per il suo lato più umano: durante lo show si è anche tolto la maschera da ‘bad boy’ rivelandosi un padre premuroso (ha 4 bambini) e un figlio innamorato della madre, "lei è l’amore della mia vita".

MILENA VUKOTIC - Vincitrice morale dell’edizione 2019 è Milena Vukotic. L’attrice, in coppia con Simone Di Pasquale, ha dimostrato a tutti che a 84 anni si può avere ancora lo spirito di una ragazzina: grinta, determinazione ma anche eleganze e leggiadria in ogni performance tanto che Carolyn Smith l’ha paragonata a Carla Fracci.

ANGELO RUSSO - Da non sottovalutare, poi, la coppia composta da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina. La maestra, arrivata seconda la scorsa edizione con Francisco Porcella è in cerca della rivincita e l’attore di ‘Montalbano’, oltre a saper tenere la pista, è molto amato dal pubblico. Se all’inizio tutti lo adoravano per il ruolo del simpatico agente Catarella della fiction dei record (da cui l’anno scorso è uscito il vincitore, Mimì Augello, ovvero Cesare Bocci), con il passare delle puntate, il personaggio ha lasciato il posto all’uomo. Russo ha raccontato di essere scappato di casa a soli 16 anni per seguire il suo sogno di attore, ritrovandosi senza soldi a dormire in una baracca con gli zingari.

LASSE MATBERG - Outsider la coppia Lasse Matberg – Sara Di Vaira (quotata a 20). L’ufficiale della Marina norvegese, sex symbol e star di Instagram, ha sfidato il suo fisico (è alto 1,97 metri, pesa 118 kg e ha il 47 di scarpe) dimostrando che sulla pista da ballo non ci sono limiti. Il vichingo, grande e grosso, è stato un bambino vittima di bullismo: "Mi chiamavano coniglio per via dei denti".

NUNZIA DE GIROLAMO - In corsa per la vittoria anche la coppia più contestata dell’edizione: Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. L’ex deputata è stata spesso criticata dalla giuria ma lei ha sempre risposto per le rime e anche il suo maestro l’ha difesa a spada tratta. Se per i giurati la coppia avrebbe già dovuto lasciare lo show – ritenendo la De Girolamo più indietro rispetto ad altri concorrenti – il pubblico da casa l’ha sempre sostenuta e portata avanti. A questo punto potrebbe davvero sbaragliare la concorrenza.