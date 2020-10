Roma, 24 ottobre 2020 – A Ballando con le stelle 2020 occhi puntati su Elisa Isoardi. Oggi, 24 ottobre, in prima serata su Raiuno, va in onda la sesta puntata del dance show di Milly Carlucci. In gara ci sono ancora nove coppie. Ma l’attenzione è tutta per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro visto che l’ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’ si è fatta male a una caviglia e da giorni è costretta all’assoluto riposo, a muoversi con le stampelle e indossare un fasciatura allo zinco. Nelle ultime ore, via social, l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha fatto sapere di voler scendere in pista. “Forza e coraggio, mai mollare! E non mollateci neanche voi! Io, la mia caviglia e Raimondo Todaro non è che avremo bisogno di voi… di più!” scrive la Isoardi su Instagram rivolgendosi a tutti i fan.

Balleranno, poi, l’attrice transessuale Vittoria Schisano con Marco De Angelis e Gilles Rocca con Lucrezia Lando, due coppie finite nel mirino del gossip: secondo il magazine ‘Oggi’ in entrambi i casi è nato un feeling particolare che va oltre la pista da ballo. In gara, ancora, l’attore Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, l’attore Paolo Conticini con Veera Kinnunen, il pugile Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Rosalinda Celentano con Tinna Hoffman, l’ex europarlamentare Alessandra Mussolini con Maykel Fonts. Infine, Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira che proporranno una coreografia dedicata ai fan del k-pop in Italia.

‘Ballerino per una notte’ sarà l’ex Pooh Red Canzian, ma la sesta puntata dello show è ricca di ospiti. Arrivano, infatti, i protagonisti del film ‘Ritorno al crimine’: il regista Massimiliano Bruno e gli attori Marco Giallini, Edoardo Leo e Giulia Bevilacqua che si esibirà in una coreografia di ballo.

Inoltre, riparte la competizione dedicata alla gente comune, ‘Ballando con te’. Ad aprire la sfida (che sarà giudicata dal pubblico da casa) saranno due unità di ballo provenienti dal Lazio: Giovanni Lupi e Livia Nulli contro Starlight Company.