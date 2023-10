Ballando con le stelle 2023, in pista lacrime, gag e stoccate

Roma, 29 ottobre 2023 – A Ballando con le stelle 2023 in pista scendono lacrime (di Banfi), gag (Mamuccari) e stoccate (Selvaggia Lucarelli); c’è spazio per il mini concerto dei Pooh (per chi non ha partecipato alla tournée appena conclusa) con omaggio a Stefano D’Orazio. E non manca un po’ di romanticismo. La gara? No, quella deve ancora iniziare: nessun eliminato neppure alla seconda puntata. Sul dance floor di

Raiuno il sabato sera si fa spettacolo.

Perego, non chiamatela la ‘moglie di’

La seconda puntata della 18esima edizione del dance show di Milly Carlucci inizia con il ‘non-spareggio’ tra Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci: per entrambi 10 punti di penalità e altro giro di pista.

Apre le danze Paola Perego – che proprio in questi giorni festeggia i 40 anni di carriera e non vuole essere considerata ‘la moglie di’ (Lucio Presta) – con una bachata che per Selvaggia Lucarelli è “troppo rigida”.

Quickstep per Caprarica, quindi salsa “non cotta” (parole di Fabio Canino) per la vedova Frizzi, ovvero Carlotta Mantovan, stroncata dalla giuria (Guillermo Mariotto dà 1).

L’amore in pista: Terzi-Ventura

Giovanni Terzi, ovvero Mister Ventura parla della malattia rara genetica che aveva la madre e che da tre anni ha scoperto di esserne affetto. “Una malattia che uccide lentamente polmoni, io ho perso il 45 per cento polmoni” dice il giornalista che non nasconde di essere preoccupato per la sua salute ma l’amore per SuperSimo gli dà la forza di andare avanti. “Lei ha illuminato me” ammette. E la donna, subito dopo il valzer (insufficiente per la giuria), grida: “Ti amo, è andata bene”.

Subito dopo è il momento della conduttrice a scendere in pista con un tango: pubblico in delirio, standing ovation e tanti complimenti.

L’altra coppia: Tognazzi-Izzo

Da una coppia all’altra. In gara c’è solo Ricky Tognazzi ma la ‘moglie-badante’ Simona Izzo è una presenza fissa: lo controlla a casa, alle prove e ovviamente in pista. Dopo il boogie-hoogie l’attore e regista regale un mazzo di rose rosse alla moglie. La presenza ‘ingombrante’ della Izzo non piace a Selvaggia Lucarelli, secondo cui “la petulanza di Simona rischia di penalizzarlo”. E “perché non è tutta questa esplosione di simpatia”. La Izzo le risponde per le rime tirando fuori un episodio della prima puntata: “Sei stata scorretta con me l'altra volta. Hai chiesto a Ricky se 'i calci che dava' erano rivolti a

me. Ricordati che le donne a volte muoiono con i calci degli uomini”. La padrona di casa blocca tutto visto l’argomento così serio.

Croce, la bonas ‘frigna’

Sara Croce, la ‘bonas’, secondo Selvaggia Lucarelli “frigna sempre” e “balla maluccio”. Inoltre “non è la piccola Fiammiferaia”. Dopo l’attacco verbale arriva lo zero, anzi doppio zero visto che anche Guillermo Mariotto stronca la bachata.

Lino Banfi e la guerra con la vita

Lino Banfi, dopo le lacrime per la moglie defunta Lucia, stavolta racconta gli inizi della carriera quando non aveva soldi per provvedere alla sua famiglia, una lunga gavetta prima di arrivare al successo. Anche stavolta ‘Nonno Libero’ commuove: “Non si può essere un vero attore comico se non si è fatto la guerra con la vita” sostiene. In pista porta un pezzo di avanspettacolo che oggi non esiste più oltre a tutta la sua umanità. Il mambo è da applausi.

One man show: Mammucari

Il lato comico dello show è Teo Mammucari. “A me non me ne frega niente, io prendo 10 stasera!”esordisce spavaldamente prima del ballo mentre nella clip mostra il lato più personale e serio. Ma il personaggio che è in lui esce: “Sono qua per vincere”. In pista porta un samba sulle movenze di ‘Prisencolinensinainciusol’ di Celentano.

Poi ‘gigioneggia’ con la giuria. A Carolyn Smith tuona: “Ti rigo la macchina”, quindi scherza sull’abbigliamento con Guillermo Mariotto. “Con 5 euro mi hanno vestito” dice. E ancora: “Stasera non ti bacio”. Il giurato: “Hai fatto una cosa caruccia”.

E’ la volta di Selvaggia Lucarelli che ironicamente: “Sei la punta di diamante del cast”. Poi parte un siparietto comico con lui che allude a una cena tra loro.

Lei chiude con “tu sei avvitato su se stesso” riferendosi al fatto che il comico la butta troppo sulla risata. Lui: “Sono qua per il pubblico, mica per te”. La giurata gli rifila uno zero. “Sei stata scorretta” chiude il comico.

Ancora amori in ballo

Wanda (uanda, la pronuncia) Nara con il samba incanta: 50 punti Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, si butta con una rumba sensuale. E c’è già del feeling con la maestra Lucrezia Lando (lui ammette: “Sì mi piace”). “Siffredi è la quota romantica del programma, non me lo sarei mai aspettato” commenta Selvaggia Lucarelli.

Rosanna Lambertucci scende in pista per ultima. Racconta la sua nuova vita con Mario, “un gancio” che è arrivato in un momento particolare della sua vita (dopo un anno dalla morte del marito) e l’ha risollevata.

“Al primo appuntamento mi ha portato al luna park: sapeva che avevo bisogno di leggerezza”.

