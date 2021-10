Roma, 24 ottobre 2021 - A Ballando con le stelle 2021 il Covid mette ko una coppia, la scienza non viene apprezzata mentre Arisa va alla grande, Al Bano canta invece di ballare e Morgan diventa buono.

La seconda puntata del dance show di Milly Carlucci vede l'assenza di Mietta: la cantante è positiva al Covid e, quindi, non è presente in studio. E' presente, invece, Alessandra Mussolini che dopo aver tuonato sui social "lascio tutto" (per le schermaglie con la giurata Selvaggia Lucarelli) è pronta a lasciare tutto. "Lascio il posto a bordocampo, vado a sedere tra il pubblico" dice alla Carlucci. E aggiunge: "Ti piace il vestito? E' un omaggio a tutte le galline del mondo" (altro riferimento alle polemiche con la Lucarelli). La Mussolini, poi, si candida per tornare in pista: "Se Maykol Fonts (ballerino di Mietta, ndr) sta bene, ballo io con lui". Il maestro è negativo ma per le procedure anti-Covid anche lui non è in studio: essendo assenti entrambi la coppia sarebbe eliminata ma Milly rimanda tutto alla prossima puntata. La Lucarelli chiede se i due sono vaccinati: il cubano sì, la cantante non si sa.

La gara si apre con il merengue di Valeria Fabrizi e Giordano Filippo che vale 27 punti. Bocciata, invece, la salsa di Andrea Iannone e Lucrezia Lando (20 punti). La bomba sexy Sabrina Salerno e Samuel Peron propongono una bachata. Ma la Lucarelli vuole scoprire di più della cantante: "Facci vedere che oltre le gambe c'è di più". La Mussolini difende la concorrente: "Tu sei sexy sempre, c'è chi non lo sarà mai!" (si riferisce alla Lucarelli?).

Memo Remigi, dopo aver raccontato la toccante storia d'amore con la moglie Lucia e il dolore per la scomparsa (morta a gennaio 2021 dopo una lunga malattia), si scatena in pista con Maria Ermachkova: il cantante si trasforma in Tony Manero - John Travolta ne 'La febbre del sabato sera' e ottiene la standing ovation e strappa due 10 (37 punti totali).

Al pubblico piace il paso doble di Fabio Galante e Giada Lini. Ma non alla giuria. "Sei migliorato, anche perché peggiorare era difficile" dice Ivan Zazzaroni, "meno artificiale" tuona la Lucarelli. "Negato in modo perfetto" secondo Guillermo Mariotto che dà lo zero (18 punti totali).

Dopo gli attacchi della settimana scorsa ("solo paillettes" riferito all'eccentrico carattere del parrucchiere dei vip), Federico Lauri (stavolta con le piume sulla giacca) balla con Anastasia Kuzmina la salsa. "Canti 'Io sono pazzesco' e qui sei ordinario: da te mi aspetto un dieci o zero" sentenzia la Lucarelli. La Mussolini lo difende: "Giuria, gli state tarpando le ali. Avete un atteggiamento snob vei confronti dei parrucchieri che hanno sofferto per il Covid". (il ballo prende 24).

Bachata 'sensual' per la biondissima Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che piace a tutti (45 punti), mentre Al Bano e Oxana Lebedew, sulle note di 'Nostalgia canaglia' ballano il paso. La danza non è perfetta ma "tu sei un gran parac...o" tuona la Lucarelli perché balla male ma da vero artista riempie la scena, lascia tutti senza parole e prende zero da Mariotto, 25 in totale.

E' il momento di Morgan con Alessandra Tripoli: l'ex Bluvertigo omaggia Adriano Celentano ballando il tango sulle note di 'La coppia più bella del mondo'. Entusiasta il pubblico, più critica la giuria (39 punti che salgono a 49 visto il bonus della prima puntata). "Morgan così buono è come se Dracula bevesse il latte" sostiene Mariotto.

Alvise Rigo e Tove Villfor ballano una 'selvaggia' salsa che vale 35 punti, mentre Arisa (con le sue fragilità e crisi d'identità) e il maestro Vito Coppola propongono il freestyle sulla sua canzone 'Psyco'. "Sei stata divina" dice la Lucarelli che sfodera un dieci (54 punti totali, compreso il bonus da 10 della precedente puntata). Dopo la lezione di scienza, Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira scendono in pista con un charleston. "La realtà è che non sai ballare" lo stronca Carolyn Smith, critiche da parte anche di altri giurati (voto 16).

La classifica tecnica è la seguente: Albertini Rossi 16, Galante 18, Inannone 20, Lauri 24, Al Bano 25, Fabrizi 27, Salermo 35, Remigi 37, Gascoigne 45, Morgan 49, Arisa 54. Il tesoretto da 50 (conquistato da Vincenzo Salemme, ballerino per una notte, e invitato a partecipare alla prossima edizione di 'Ballando') viene diviso a metà tra Al Bano e Galante che risalgono la classifica.

Dopo i voti del pubblico da casa, al ballo dello spareggio ci sono Iannone e Albertini Rossi. I telespettatori salvano Iannone, eliminato quindi Albertini Rossi.