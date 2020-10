Roma, 3 ottobre 2020 – A Ballando con le stelle 2020 c'è un quasi bacio tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, mentre continuano le schermaglie tra Alessandra Mussolini e la giurata Selvaggia Lucarelli. La terza puntata del dance show di Raiuno di Milly Carlucci parte con 12 vip in gara (dopo l’eliminazione di Barbara Bouchet al termine della seconda puntata).

Rompono il ghiaccio Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. “Ho un sogno, che mi chiami una sera Anna (Marchesini, ndr), dalle stelle. E mi dica che mi vede, anche da lassù” afferma visibilmente commosso Solenghi prima di ballare. I due - lui con abito nero, lei vestita da gatta - danno vita a uno slow fox sulla base di 'C’era una volta una gatta' di Gino Paoli. "Ha un fascino sornione” dichiara Selvaggia Lucarelli. La coppia prende 28 punti. Lina Sastri e Simone Di Pasquale propongono un charleston che vale 32 punti.

Anche stavolta Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira cercano di sorprendere con una performance stravagante. Ma la giuria non gradisce. "Balli come un cane" tuona lapidario Guillermo Mariotto, mentre più comprensivo è Fabio Canino: "Il mood era giusto, stavolta non è andato così male". Da qui la reazione di Selvaggia Lucarelli: "Ma ha ballato male, noi giudichiamo il ballo, non il mood". 'You make me feel' fa di Sylvester da sottofondo al cha cha che si ferma a 25 punti.

Va meglio al pugile Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina: il tango sulle note di 'I Giardini di marzo' di Lucio Battisti vale 42 punti. Antonio Catalani e Tove Villfor propongono un paso sulla base di 'A mano a mano' di Rino Gaetano che vale 29 punti (il pittore fa piccoli progressi secondo la giuria).

Paolo Conticini e Veera Kinnunen ballano un jive sulle note di 'Pensiero' dei Pooh. Ma stavolta (per la prima volta) non convincono i giurati. "Questa è l’esibizione che mi è piaciuta di meno” sostiene Fabio Canino. La coppia prende 34 punti. Scendono in pista, poi, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi: il tango lento sensuale sulle note di 'Adesso tu' di Eros Ramazzotti conquista solo 28 punti. Fanno il pieno di voti e giudizi positivi Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman (Samuel Peron è sempre positivo al Covid-19): le due donne ballano un charleston che vale 47 punti. "Hai un volto da eroina post-atomica. Immaginandoti in un ambito buffo, da Charleston, non ti avrei mai dato un euro. E invece mi hai stupita” esclama Selvaggia Lucarelli.

Riflettori puntati sulla coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: i due tornano a ballare insieme dopo l'operazione d'appendicite del maestro. E danno vita a un tenero valzer sulle note de 'La cura' di Franco Battiato che si conclude con un 'quasi bacio' fra maestro e allieva. Todaro alla fine si commuove. La coppia appare sempre più affiata, la giuria soddisfatta dà un bel 36.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis ballano una rumba sulla base di 'Quello che le donne non dicono' di Fiorella Mannoia che vale 37 punti. L’undicesima coppia in pista è quella formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando: i due propongono un freestyle ricco di movenze rapide e prese che fa il pieno di voti, 48.

Scende in pista per ultima Alessandra Mussolini, accompagnata da Maykel Font: i due ballano un charleston sulle note di 'Yes, I know my way' di Pino Daniele. “Slacciami il corsetto, che non respiro” esclama la Mussolini una volta terminata l’esibizione. Anche stasera, il ballo passa in secondo piano (31 punti) e si accendono le schermaglie tra l'ex politica e Selvaggia Lucarelli. Per evitare di rispondere alla blogger, la Mussolini si fa mettere una mascherina con un segnale di divieto disegnato sopra. “Sei tanta energia sprecata, troppo popolana” dichiara la giurata. Così la concorrente si leva il bavaglio: “Cosa vuol dire che sono popolana?”. La Lucarelli risponde: “Che sei eccessiva, che fai gesti volgari".

La classifica parziale vede al primo posto Gilles Rocca con 48 punti, seguito da Rosalinda Celentano con 47 mentre all'ultimo posto c'è Costantino della Gherardesca con 25. Ma grazie al tesoretto guadagnato dalla ballerina per una notte Marcella Bella, il conduttore di 'Pechino Express' risale la graduatoria. Dopo il voto social, a rischio eliminazione ci sono spareggio si gioca fra le coppie composte da Ninetto Davoli e Antonio Catalani. Per la seconda volta consecutiva, il pittore 'bello e tenebroso' si salva mentre Davoli viene eliminato.