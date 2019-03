Roma, 29 marzo 2019 – L’attesa è finita: sabato 30 marzo alle 20,35 su Raiuno inizia Ballando con le Stelle 2019. Al timone dello show, ancora una volta, Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli e dal conduttore venuto dallo spazio, Robozao.

Sulla pista del famoso dance show arrivano tredici vip guidati da altrettanti maestri professionisti pronti a darsi battaglia. Le coppie in gara sono: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona), Manuela Arcuri – Luca Favilla, Ettore Bassi – Alessandra Tripoli, Milena Vukotic – Simone Di Pasquale, Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro, Enrico Lo Verso – Samanta Togni, Dani Osvaldo – Veera Kinnunen, Angelo Russo – Anastasia Kuzmina, Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira, Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi, Marzia Roncacci – Samuel Peron, Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, Marco Leonardi – Mia Gabusi.

Squadra che vince non si cambia, per cui in giuria tornano Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e la 'capitana' Carolyn Smith. Ai giurati il 'duro' compito di valutare le performance delle coppie anche se l'ultima parola spetta al pubblico da casa tramite il televoto. Nel cast anche la criminologa-opinionista Roberta Bruzzone, mentre al posto di Sandro Mayer arriveranno, puntata dopo puntata, dei volti noti di Raiuno che avranno il compito di affidare il 'tesoretto' a una delle coppie in gara. Nella prima puntata l'onere spetta ad Alberto Matano, conduttore del Tg1. Il primo ballerino per una notte della 14esima edizione è Nicola Dutto, primo motociclista professionista paraplegico al mondo.





LE COPPIE - A Ballando con le stelle 2019 scendono in pista tredici vip, guidati da vere star internazionali della danza, tredici storie sorprendenti, pronte a regalare al pubblico nuove emozioni: attori, modelli, volti noti della scena televisiva, influencer, politici, donne dalla forte personalità. Ecco le coppie in gara.



1 Suor Cristina – Team Oradei

Cristina Scuccia, 30 anni, è la suora religiosa delle Orsoline della Sacra Famiglia, nota per aver vinto The Voice 2014. Ballerà indossando sempre la sua tonaca e per lei non ci saranno balli di coppia bensì balli di gruppo. Il maestro Stefano Oradei - terzo classificato l'anno passato con Gessica Notaro - sarà affiancato da Giulia Antonelli e Jessica De Bona.





2 Manuela Arcuri – Luca Favilla

Manuela Arcuri, 42 anni, modella, conduttrice e attrice, nota soprattutto per la fiction 'Carabinieri'. Il suo partner è il giovane Luca Favilla, ex ballerino di 'Amici' arrivato alla corte di Milly lo scorso anno.





3 Ettore Bassi – Alessandra Tripoli

Ettore Bassi, 49 anni di Bari, è attore e conduttore tv. Considerato uno dei volti più amati del piccolo schermo, per anni ha ricoperto il ruolo del maresciallo Andrea Ferri nella fiction 'Carabinieri' e recentemente è stato tra i protagonisti della seconda stagione de 'La porta rossa'. La sua maestra è Alessandra Tripoli, vincitrice la scorsa edizione con Cesare Bocci.





4 Milena Vukotic – Simone Di Pasquale

Milena Vukotic, attrice romana classe 1935, nota per aver interpretato Pina, la moglie del ragionier Ugo Fantozzi, ma anche per il ruolo di nonna di casa Martini, a fianco di Lino Banfi nella fiction 'Un medico in famiglia'. Il maestro Simone Di Pasquale, presente fin dalla prima edizione, è arrivato quinto la passata edizione con Nathalie Guetta (i due hanno vinto la targa Rossi per l'esibizione più emozionante).





5 Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro

E' forse la coppia da battere. Nunzia De Girolamo, classe 1975, è una politica italiana, ex deputata di Forza Italia e ministro alle politiche agricole e alimentari del governo Letta. Attualmente opinionista tv, la De Girolamo fa coppia con il maestro più titolato dello show: Raimondo Todaro, infatti, ha vinto cinque edizioni, l'ultima nel 2014 con l'atleta paralimpica Giusy Versace. L'anno passato, invece, ha fatto coppia con Giovanni Ciacci portando per la prima volta su Raiuno la 'same sex dance'.





6 Enrico Lo Verso – Samanta Togni

Enrico Lo Verso, palermitano classe 1964, è attore di cinema e tv. Ha debuttato al cinema con una piccola parte nel film 'Atto di dolore' nel 1988, e l’anno seguente ottenuto un ruolo maggiore in 'Ragazzi nervosi' di Anselmo Sebastiani. Tra le tante pellicole, ha recitato in Hannibal di Ridley Scott (2000) e più recentemente in 'Quel bravo ragazzo' (2016), 'Raffaello – Il Principe delle Arti' (2017) e 'Michelangelo – Infinito' (2018). Ballerà con Samanta Togni, ballerina storia del programma che ha vinto nel 2016 con l'attore spagnolo Iago Garcia.





7 Dani Osvaldo – Veera Kinnunen

Pablo Daniel Osvaldo è un ex calciatore argentino naturalizzato italiano attualmente musicista. Nel campionato italiano ha indossato, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Bologna, Roma Juventus e Inter. Vero bomber da area di rigore ha lasciato il calcio a 30 anni per dedicarsi alla musica, fondando il gruppo 'Barrio Viejo'. La sua maestra è Veera Kinnunen, nel cast da cinque edizioni, trionfatrice nel 2017 con l'atleta paralimpico Oney Tapia.





8 Angelo Russo – Anastasia Kuzmina

Angelo Russo, ragusano classe 1961, è un attore. E' noto per indossare da anni la divisa dell’agente Agatino Catarella nella fiction dei record ‘Il Commissario Montalbano’. Ha recitato anche nella serie 'Il capo dei capi' e ha interpretato una piccola parte nel film 'Il pesce innamorato' di Leonardo Pieraccioni del 1999. La maestra Anastasia Kuzmina è entrata nel cast dal 2012 conquistando subito il primo posto con l'attore e modello argentino Andres Gil.



9 Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira

Lasse Lokken Matberg è luogotenente della reale Marina Norvegese noto per essere il vichingo più famoso di Instagram dove ha oltre 600mila follower. Farà coppia con la toscana Sara Di Vaira, insegnante con alle spalle sette edizioni dello show dove ha conquistato il secondo posto ben tre volte.





10 Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi

Antonio Razzi è l'ex politico di Forza Italia nato in provincia di Chieti nel 1948. L'ex senatore è noto anche per la parodia di Maurizio Crozza. Ballerà in coppia con la maestra torinese Ornella Boccafoschi, che ritorna dopo le presenze nelle edizioni undici e dodici.





11 Marzia Roncacci – Samuel Peron

Marzia Roncacci è giornalista e conduttrice del Tg di Raidue. Nata a Roma, ha una laurea in Lettere e filosofia e dopo la gavetta in radio è approdata in Rai dove ha iniziato - circa vent'anni fa - a lavorare nella redazione 'Costume e società' per poi passare a 'Medicina 33'. Il suo partner è Samuele Peron, maestro storico visto che è nel cast dalla seconda edizione, vincendo nel 2007 con la showgilr Maria Elena Vandone.





12 Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando

Kevin e Jonathan Sampaio sono due gemelli classe 1986 di nazionalità portoghese. Da anni lavorano nel mondo della moda, hanno vissuto a lungo a New York e solo di recente sono tornati in Portogallo. Insieme hanno creato il marchio di calzature Deux Sampaio. La loro maestra è Lucrezia Lando, ballerina professionista entrata nel cast la passata edizione, arrivando terza in coppia con il modello Giaro Giarratana.





13 Marco Leonardi – Mia Gabusi

Sono la coppia più giovane dello show. Marco Leonardi è uno youtuber di 17 anni, originario di Catania. E' figlio di un mafioso attualmente in carcere, vicenda che il ragazzo racconta nel suo libro ‘Il web mi ha tolto dalla strada’. Mia Gambusi ha 20 anni e arriva da Bologna. E' la new entry tra i ballerini professionisti.