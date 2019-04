Roma, 13 aprile 2019 – A Ballando con le stelle 2019 lotta serrata tra il raffinato Ettore Bassi e il macho Dani Osvaldo, incanta (come sempre) Milena Vukotic mentre Antonio Razzi si trasforma nel nonno di Heidi. La terza puntata del dance show di Milly Carlucci (con un piede rotto) vede in gara ancora 12 vip.

Crisi d'identità - Il primo a scendere in pista è l’attore Enrico Lo Verso con la maestra Samanta Togni. Ma i giurati - Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith – stroncano il charleston, solo 15 punti (Mariotto dà zero). Nasce un battibecco tra la maestra e la Lucarelli (che dà 3), la Togni tuona: “Non hai le competenze di giurata”. Va meglio ad Angelo Russo e Anastasia Kuzmina (voto 30) ma non mancano critiche al tango apache. Per i giurati c’è “poco” Angelo e “troppo” Cattarella del Commissario Montalbano. La Smith: “Ti ho trovato impacciato”.

Salsa 'sciapa' - È poi la volta di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: la salsa sulle note di ‘Via’ di Claudio Baglioni convince a metà (27 voto totale). Nel ballo l’ex ministro è migliorata ma “c’è ancora da fare” secondo la Smith. Mariotto la boccia: “Da una pasta in bianco sei passata a un pranzo quaresimale”. E ‘Nunziatina’ replica: “Se mi dai ancora zero tu sei una minestra riscaldata”. Per l’avvocatessa, però, le polemiche non sono finite perché secondo la Lucarelli lei si nasconde dietro l’apparente carenza di femminilità perché in realtà “si percepisce che vuoi piacere, tu cerchi il consenso”. Piccoli passi in avanti per i ‘piccoli’ del cast, Marco Leonardi e Mia Gabusi (voto 27). I due propongono un tango sulle note de ‘Il ballo delle incertezze’ di Ultimo. “Del tango c’è poco, ma Mia sta facendo un buon lavoro” dice la Smith.

Razzi cartoon - Pokerissimo di 4 (voto totale 20) per Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi: i due si esibiscono in un charleston sulle note di ‘Heidi’ con tanto di mucche e montagne dell’Austria sullo sfondo. L’ex parlamentare porta anche dei dolcetti tipici del suo Abruzzo ai giurati. La Lucarelli tuona: “Faccio notare che gli unici a portare regali sono gli ex politici ”. Per quanto riguarda il ballo, la blogger sentenzia: “Più che il nonno, sembravi il cane di Heidi”.

Vukotic splendente, Tripoli dorata - Pioggia di complimenti per Milena Vukotic e Simone Di Pasquale: l’omaggio a Stanlio e Ollio sui passi del cha cha prende 41. “Lei è deliziosa, carina, piacevole, di classe” secondo Zazzaroni, per Canino è “delicata, brava, dolce e leggiadra”. Travolgente ed energico il jive di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli che nell’impeto del ballo perde pezzi dell’abitino dorato restando in mutande. Al di là dell’incidente, la performance piace a tutti tanto che i due prendono 46 punti.

Belli in pista - Piace ma non stupisce la rumba futuristica di Manuela Arcuri e Luca Favilla, già ribattezzato ‘Scialpi anni ‘80’ per via della folta chioma (punteggio: 32). L’attrice prima di scendere in pista confessa: “La bellezza mi ha aiutato all’inizio della carriera, sono stata scelta per il mio fisico, lo so. Ma la bellezza è un arma a doppio taglio”. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen danno vita a una rumba appassionante ispirata a ‘Edward mani di forbici’: applausi e “bravi, bravi” dal pubblico. Anche la giuria è entusiasta (46 punti). “Tu sei dangerous” esclama la Smith in riferimento non solo al ballo ma al suo “carisma quasi erotico” aggiunge la Lucarelli. Poi la blogger chiede: “Ma hai qualcosa in cui sei carente?”. L’ex calciatore: “La disciplina”. E la Lucarelli ribatte: “No, questo non vale. Rafforza la tua fama di bello e maledetto”. Allora l'ex bomber (ironicamente) va a segno così: "Sei tu il mio punto debole".

Tra sacro e profano - Con il tango, Marzia Roncacci e Samuel Peron vanno meglio dell’altra volta (voto 31). La Lucarelli: “Mi aspetto più grinta da te, fai dei grandi sorrisi ma sembra che non interessi la competizione”, la giornalista replica seccata: “No, questo non lo accetto, io mi impegno”. Suor Cristina e il Team Oradei, sulle note di ‘Pregherò’ di Celentano, propongono il cha cha praticamente perfetto (37 punti). Le critiche, però, non mancano. “È sempre la solita minestra, questa non è la gara di Ballando” secondo Zazzaroni, “vorrei più contatto uomo-donna” dice la Smith. La Lucarelli ricorda, invece, le tante critiche social per la presenza della suora allo show e agli ‘haters’ ricorda: “Ma quanto siete vecchi!”. E ‘sister Cri’ ricorda: “La mia missione è portare Cristo nei cuori della gente, anche con il ballo”. Ultimi a scendere in pista Lasse Matberg e Sara Di Vaira con un samba ‘con furore’ dalla Norvegia. E la coppia di ‘vichinghi’ sbaraglia conquistando un buon 41.

Ospiti e tesoretti - Travolgente e colorata Mara Venier, ballerina per una notte, che con il suo fantastico ‘bollywood’ conquista 50 punti. Il giurato di MasterChe Italia, Joe Bastianich (secondo ballerino per una notte), prima canta ‘Il tempo di morire” di Battisti accompagnandosi alla chitarra, poi balla una salsa ‘piccante’ ma per i giurati “questo piatto è una schifezza” e il voto si ferma a 43. L’opinionista Alberto Matano devolve il tesoretto da 50 alla Arcuri, quello da 43 a Razzi (entrambi balzano ai piani altissimi della classifica) mentre il tesoretto social va alla Vukotic.

Finale imprevisto – Dopo il verdetto del pubblico da casa, a rischio eliminazione sono Angelo Russo e Marco Leonardi (si salva incredibilmente Lo Verso). Ma lo youtuber di Catania è minorenne e così lo scontro per accedere alla quarta puntata è rimandato a sabato prossimo, sempre su Raiuno.