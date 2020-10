I maschi di balenottera azzurra sono in grado di mettere in scena delle vere e proprie performance canore, utilizzando ritmi e note differenti. Inoltre, dato che i suoni cambiano a seconda della zona in cui vivono le balenottere, durante le migrazioni i cetacei riuscirebbero addirittura a imparare le melodie di esemplari diversi: una sorta di scambio culturale. A dimostrarlo è stato un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science, che ha stravolto le precedenti teorie sul canto del secondo mammifero più grande del mondo.

I canti e gli spostamenti delle balenottere

Prima di questo studio, la comunità scientifica era convinta che il canto delle balenottere avvenisse sulla base di un singolo schema di note. Sembra però che sia tutto più complesso di così. Per capirlo, il team di esperti ha utilizzato degli idrofoni, dei microfoni subacquei, per registrare i canti di 115 balenottere a largo dell’isola di Kauai, nelle Hawaii. Contemporaneamente, gli accademici hanno monitorato anche i loro movimenti: “Il suono è stato registrato su più idrofoni, permettendoci di seguire il segnale e ricavare la posizione dell'animale”, ha spiegato in una nota la dottoressa Regina Guazzo (Naval Information Warfare Center Pacific), una delle autrici della ricerca.

La complessità del canto delle balenottere azzurre

Gli idrofoni hanno registrato cinque “canzoni” caratterizzate da modelli di note diversi tra loro. Uno di questi era composto da due note molto basse, prodotte con ritmi differenti per creare una sinfonia davvero particolare. Alcuni suoni provenivano dall’area di Kauai, altri invece erano simili agli schemi canonici registrati anni prima nelle popolazioni di balene al largo della costa nord-occidentale degli Stati Uniti. I risultati, sorprendentemente, hanno mostrato che le sinfonie provenivano da una singola balena locale (di Kauai), che durante le migrazioni metteva in scena una canzone diurna e una canzone notturna.

I suoni in questione, secondo gli esperti, vengono trasmessi da animale ad animale durante i processi migratori: come se una balenottera delle coste al largo degli USA settentrionali imparasse la “lingua” di un esemplare delle Hawaii (grazie alla loro interazione). Capire la complessità del canto delle balene può darci importanti informazioni inerenti alle loro migrazioni e alle loro posizioni, così da comprendere dove e quando intervenire nel momento in cui sono in pericolo.