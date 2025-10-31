Balenciaga e Alaïa. Ricerca, eleganza. La grande mostra

di Olga Mugnaini

Quando nel 1968 la Maison Balenciaga chiuse, Azzedine Alaïa era un giovane stilista emergente. Nonostante ciò fu chiamato dalla storica vicedirettrice generale della Maison, Mademoiselle Renée, a scegliere una selezione di creazioni di Balenciaga, per rielaborarle e rinnovarle, senza tradirle.

Alaïa partì dalle forme, dall’architettura dei tagli e dall’abilità tecnica di ogni capo di Balenciaga per iniziare il suo lavoro e andare avanti, collezionando personalmente alcuni abiti più rappresentativi del maestro. A queste due icone assolute della moda francese è dedicata la mostra ospitata dal Museo del Tessuto di Prato dal titolo di Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga. Scultori della forma, curata da Olivier Saillard.

Venticinque creazioni di Azzedine Alaïa, considerato uno degli ultimi couturier, in grado di padroneggiare ogni fase di realizzazione di un capo, dalla progettazione alla confezione, dialogano con altrettanti capi di Cristóbal Balenciaga, in un confronto al di fuori del tempo.

Entrambi i couturier sono appassionati di costruzione sartoriale, sono famosi per il loro perfezionismo e per la capacità di tagliare e cucire con le proprie mani.

La ricerca di Balenciaga si traduce in una perfetta eleganza formale, mentre quella di Alaïa evidenzia una sensualità precisa. Balenciaga è un grande innovatore di forme e creatore di architetture da indossare, Alaïa avvolge e scolpisce il corpo come se fosse una seconda pelle.

Nelle sale si susseguono capi iconici e gli abiti dell’Atelier Tailleur, con capi più strutturati, come cappotti, giacche sartoriali, completi cappa/abito, redingote, dalla tecnica sartoriale rigorosa, simile a quella maschile.

E ancora ’Atelier Flou’ dedicato a capi più fluidi e morbidi, come bluse, gonne e abiti con delicati tessuti di seta, come chiffon, mousseline, organza per la sera, oppure il crespo di lana e la maglia sottile per il giorno. Infine la sezione ’Spagna’: flamenco, bolero, pizzi e merletti, un vero e proprio omaggio all’abbigliamento tradizionale spagnolo ed ai materiali della tradizione tessile mediterranea.

Completano la mostra il film sulla vita e il lavoro di Azzedine Alaïa realizzato da Joe McKenna, fashion editor e stylist, e un video inedito con le presentazioni delle collezioni Haute Couture Estate 1960 e 1968 di Balenciaga, proveniente da Balenciaga Archives di Parigi.

Nata dalla collaborazione con la Fondazione Azzedine Alaïa di Parigi presieduta da Carla Sozzani, la mostra ha il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia, per un progetto espositivo che giunge per la prima volta in Italia.