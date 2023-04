Baldwin di nuovo sul set Ma per il divo i guai non sono finiti

Alec Baldwin è tornato sul set del film Rust ma per l’attore i guai con la giustizia non sono terminati dopo l’annuncio della procura del New Mexico di lasciar cadere le accuse di omicidio colposo nei suoi confronti. La famiglia della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins, uccisa da una pallottola partita da una pistola che Baldwin (foto sotto) teneva in mano, non ha rinunciato all’azione legale per danni contro di lui. L’avvocatessa Gloria Allred, che rappresenta la famiglia della Hutchins, ha detto che Baldwin "può sostenere che non è responsabile di aver premuto il grilletto facendo partire la pallottola “viva“ che ha posto fine alla vita di Halyna. Può scappare in Montana e fingere di essere ancora un attore in un film sul selvaggio West. Ma non può sfuggire alla realtà che ha avuto un ruolo importante in una tragedia con reali conseguenze".