Balamondo a Rimini: "Un liscio di qualità"

di Pierfrancesco Pacoda

Balamondo World Music Festival è la rassegna che, con la direzione artistica di Mirko Casadei, fa incontrare il linguaggio della tradizione romagnola con altri suoni. La manifestazione – che si avvia al clou – si terrà a Rimini, in piazza Cavour, dall’1 al 4 settembre (ore 21.30) con tanti artisti che raggiungeranno sul palco la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra per intonare insieme super successi come ‘Ciao Mare’ e ’Romagna Mia’. L’1, a duettare sulle note del liscio, ci saranno i Nomadi, il 2 Paolo Jannacci e il 4 I Patagarri. Il 3 il festival si sposta al Grand Hotel di Rimini (ore 19), con la presenza di Mirco Mariani di Extraliscio.

Mirko Casadei, in settembre suonerete all’Expo di Osaka, in Giappone. Come si comunica la tradizione romagnola ad un pubblico così lontano e diverso?

"La musica è un linguaggio universale, non verbale, e arriva subito al cuore e all’anima. Ho constatato, nei nostri concerti in giro per il mondo, che le distanze si annullano e ci si mette subito in connessione. E’ successo ovunque, penso a un tour di grande successo che abbiamo fatto, ad esempio, in Kazakistan, tutti, sin dalle prime note, ballavano le nostre polke e le mazurke, sembrava che conoscessero benissimo ’Romagna Mia’".

Il liscio ha bisogno di essere attualizzato o il suo messaggio può funzionare così come era alle origini, quelle di Secondo e poi di suo padre Raoul, che ha inventato la definizione?

"Il liscio è una tradizione in continua evoluzione e questo è anche il segreto della sua longevità, la musica si trasforma attraverso le esperienze e gli incontri musicali che si fanno, così il nostro patrimonio non rimane fermo nel tempo come un’opera d’arte chiusa in un museo e impolverata, ma resta sempre vivo e attuale, le radici piantate nel repertorio del passato, ma lo sguardo rivolto verso il futuro".

Se dovesse indicare quali sono per lei i valori più importanti del liscio, a cosa pensa?

"Sicuramente alla socialità che il liscio trasmette, alla voglia di avvicinarsi alle altre persone, attraverso il rito del ballo, all’abbraccio che il liscio induce, essendo un ballo di contatto e di coppia. Poi c’è il buon umore, la voglia di vivere e di mettersi in gioco. Il liscio unisce persone anche molto diverse tra di loro".

Perché Balamondo 2025 a Rimini è un festival da non perdere?

"Il Balamondo è un festival da non perdere perché offre musica di qualità e allo stesso tempo è nazional popolare, parola che io adoro. Al Balamondo succede di tutto, il Liscio incontra mondi lontanissimi, musiche apparentemente molto diverse, gli artisti si mettono in gioco e il risultato è che gli spettacoli diventano unici e irripetibili. Motivo per il quale vale la pena vivere questi momenti di festa e di condivisione che ci ricordano che è fondamentale ritagliarsi del tempo per affermare il nostro diritto al tempo libero, che è stata la grande intuizione ‘sociale’ di Raoul. Il mondo è attraversato da tante divisioni, al Balamondo ci si abbraccia, magari ballando un valzer".

Informazioni e prenotazioni su www.balamondo.it