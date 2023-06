Bakuchiol, il retinolo vegetale: a cosa serve e dove trovarlo

C’è un nuovo segreto di bellezza, al naturale, per la cura dei capelli e della pelle, per cui tanta gente in tutto il mondo ne sta parlando e lo sta sperimentando, a quanto pare, con soddisfazione. Si chiama Bakuchiol. Se si è alla ricerca di un’alternativa naturale al retinolo, questo prodotto potrebbe fare al proprio caso.

Cos’è il Bakuchiol

Il Bakuchiol deriva da una pianta chiamata Psoralea corylifolia (conosciuta anche come Babchi), originaria dell'India. Era già conosciuto in epoche antiche; in particolare è stato utilizzato nella medicina tradizionale indiana per secoli per i suoi benefici antiossidanti. In tempi recenti è diventato un protagonista nell'industria della bellezza grazie alle sue numerose proprietà per i capelli e per la pelle.

Cos’è il retinolo

Il retinolo è una forma di vitamina A – infatti è noto anche come vitamina A1 – liposolubile, importante per il corretto funzionamento dell’organismo. In forma naturale può essere introdotto attraverso una dieta a base di cibi ricchi di vitamina A come carote, spinaci, uova e fegato.

Differenze

Quello che si trova in molti prodotti cosmetici è un retinolo sintetico, ottenuto in laboratorio, usato in particolare per ridurre le rughe e i segni del tempo. Tuttavia può provocare secchezza e irritazione. Il Bakuchiol, invece, fa ottenere gli stessi risultati ma senza effetti indesiderati. Svolge un’azione delicata e può essere usato tranquillamente su pelle, cuoio capelluto e chioma.

Dove trovarlo

La sostanza in questione può essere presente nella formulazione di vari prodotti per la cura dei capelli, come shampoo, balsami, maschere e trattamenti specifici. Dunque può essere utilizzato nella detersione, ma anche nell’ambito di un trattamento intensivo da fare una volta alla settimana, a seconda delle proprie preferenze e delle proprie esigenze. È comunque sempre consigliato chiedere un parere a un esperto di fiducia.

L’azione sui capelli

Il Bakuchiol viene chiamato anche “retinolo naturale” o “retinolo delle piante”. Questa sostanza aiuta a stimolare la produzione di collagene, che è una proteina essenziale per la salute e l'elasticità della pelle e dei capelli. Con il passare del tempo e l’invecchiamento, la produzione di collagene diminuisce, con la conseguenza che i capelli sono sempre più fragili e sottili. Il suo utilizzo regolare può aiutare a contrastare questo processo, rendendo la chioma più forte e resistente.

Dà più volume

Se si hanno i capelli sottili e tendenti all’appiattimento, usando prodotti a base di questa sostanza si possono aumentare il loro volume e la loro densità, dando alla chioma un aspetto più pieno e vaporoso, ricco di volume.

Idrata e ripara

Anche se si hanno i capelli secchi e sfibrati, il cosiddetto “retinolo naturale” può essere un alleato prezioso. Grazie alle sue proprietà idratanti e riparatrici, infatti, penetrando in profondità nella fibra capillare, ripara le eventuali rotture aiuta a ripristinare la lucentezza e la morbidezza dei capelli.

Contro la forfora

Il composto presente nella Psoralea corylifolia ha anche altre interessanti proprietà, come quelle antinfiammatorie e antibatteriche. Ciò lo rende indicato per chi soffre di problemi del cuoio capelluto, come irritazione, forfora o prurito.