Roma, 2 settembre 2020 – Al via Bake Off Italia 2020. Venerdì 4 settembre, alle 21.20, su Real Time (canale 31) parte la nuova stagione del cooking show dedicato al mondo dei dolci con 16 nuovi concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di torte per diventare il pasticcere amatoriale 2020.

L’ottava edizione si svolge ancora sotto il tendone allestito a Villa Borromeo D’Adda, ad Arcore, e il tema dell’arredamento di quest’anno strizza l’occhio ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, diventando una casa dal sapore eco-tropical-green, invasa di piante di diverse tipologie e fiori colorati dai richiami tropicali.

I giudici

Alla conduzione c’è la confermatissima Benedetta Parodi, così come è confermato il trio di giudici composto da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, a cui si aggiunge la new entry Csaba dalla Zorza, la protagonista di ‘Cortesie per gli ospiti’ (show in onda su Real Time tutti i lunedì in prima serata).

Le prove

Il meccanismo del programma, rinnovato e pieno di sorprese, prevede comunque tre sfide in ogni puntata: la Prova creativa (creare un dolce stabilito seguendo la propria ricetta), la Prova tecnica (cucinare un dolce seguendo la ricetta data) e la Prova a sorpresa. Il migliore ottiene il grembiule blu (e un vantaggio da utilizzare in altre prove) mentre alcuni concorrenti finiscono a rischio eliminazione. Il vincitore del programma si porta a casa il titolo di ‘Pasticcere amatoriale’ e la possibilità di pubblicare un libro di ricette.

Gli ospiti

In ogni puntata ci saranno degli ospiti. Tra questi figurano Federico Fashion Style, Imma Polese e Matteo Giordano del ‘Castello delle Cerimonie’, Enzo Miccio, Chiara Maci, Chef Hiro (ambasciatore ufficiale della cucina giapponese in Italia), Gino D’Acampo, Sal De Risio e la vincitrice della scorsa edizione Martina Russo, presente nella prima puntata.

I concorrenti

I concorrenti di ‘Bake Off Italia 8’ sono 16, due in meno rispetto alla passata edizione:

- Alessandra, 38 anni di Anzio

- Alessia, 28 anni di Padova

- Arturo, 36 anni di Rimini

- Chiara, 34 anni di Varano Borghi, in provincia di Varese

- Donato, 36 anni di Bologna

- Elena, 20 di Conegliano, in provincia di Treviso

- Elisabetta, 59 di Milano

- Fedele, 44 anni Castrovillari, nel Cosentino

- Gino, 25 di Firenze

- Giovanni, 24 anni Locate Varesino, in provincia di Como

- Giacomo, 37 anni di Milano

- Matteo, 35 anni di Milano

- Monia, 45 anni di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno

- Philippe, 25 anni di Segno, in provincia di Trento

- Sara, 28 anni di Gallarate, in provincia di Varese

- Valeria, 38 anni di Palermo