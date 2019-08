Roma, 29 agosto 2019 – Tutto pronto per Bake Off Italia 2019. Dal 30 agosto in prima serata (ore 21,10) su Real Time (canale 31) si riaccenderanno i forni della cucina guidata da Benedetta Parodi e dalla giuria formata da Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam. Il cooking show targato BBC - prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia – riparte per la settima stagione con tante novità ma con lo stesso obiettivo: incoronare il miglior pasticciere amatoriale d’Italia.

Abbandonata Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, le scenografie della trasmissione sono adesso allestite a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore e si caratterizzano per un’originale atmosfera anni Cinquanta. Qui i 18 concorrenti (due in più della passata edizione) si sfideranno in varie prove tra cui la 'prova sorpresa' con la quale la giudice Clelia d’Onofrio cercherà di spiazzare i concorrenti. Altra novità riguarda la presenza in studio di giudici ospiti tra cui lo chef Antonino Cannavacciuolo, la food blogger Benedetta Rossi e il cast di ‘Cortesie per gli ospiti’. Come in passato ci saranno delle prove in esterna. Quest’anno gli aspiranti pasticceri andranno ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland Paris in Francia.

Sono previsti 14 episodi (il venerdì sera) e al termine sarà eletto il ‘Miglior pasticcere amatoriale d’Italia’ che come premio avrà la possibilità di realizzare e pubblicare un libro di ricette e fare un viaggio firmato Secret Escapes.



I concorrenti – Nel cast di Bake Off Italia 2019 sono presenti 18 aspiranti pasticceri di cui undici donne e sette uomini, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il più giovane è Riccardo Pagni, 18 anni, studente al quarto anno della scuola alberghiera di Montecatini Terme. Hanno 19 anni Alice Mancin, studentessa di scenografia all’Accademia delle Belle Arti della provincia di Monza e Brianza, e il milanese Rong Hao Wu, cameriere e figlio di un ristoratore.

Martina Russo ha 20 anni, arriva da Bologna e sogna di aprire una pasticceria in stile americano mentre Antonio Bonanno ha 28 anni, è grafico pubblicitario originario della provincia di Catania. Hasnaa Machaar, 28 anni, è una mamma originaria del Marocco mentre la romana Martina Botticelli, 29 anni, è ingegnere informatico.

Olena Romaniuk, 30 anni, è una modella originaria dell’Ucraina, Daniele Baga, invece ha 31 anni ed è un impiegato di Brescia. Stessa età per Sara Gandini, manager di Varese, e per Giusy Scalia, centralinista di Catania. Mamma a tempo pieno anche Cecilia Pongetti, 37 anni di Porto San Giorgio in provincia di Fermo, così come Mariangela Plebani, 42 anni di Bergamo.

Dora Scinocca, 38 anni della provincia di Campobasso, è una maestra precaria, invece il palermitano Rosario Cucco, 45 anni, è un insegnante di disegno tecnico alle elementari. Tra i concorrenti ci sono, poi, Annamaria Renna, 53 anni della provincia di Salerno, e il milanese Roberto Landriscina, 59 anni, tecnico elettronico. Il più adulto del gruppo è il nonno calabrese Antonino Orfanò, 65 anni.