Bafta 2025, trionfa ‘Conclave’ di Edward Berger. Anche ‘The Brutalist’ fa incetta di riconoscimenti

Londra, 17 febbraio 2025 – Il thriller papale "Conclave" e il monumentale "The Brutalist" hanno dominato oggi i Bafta 2025, i premi cinematografici britannici, a due settimane dagli Oscar, vincendo ciascuno quattro trofei, mentre "Emilia Perez" del francese Jacques Audiard, al centro delle recenti polemiche, ne ha collezionati due, uno per la miglior attrice non protagonista, Zoe Saldana, e l'altro come miglior film in lingua non inglese.

Il regista di 'Conclave' Edward Berger, che trionfa ai Bafta 2025 (Ansa)

I premi, rivolti alle produzioni di tutto il mondo, sono stati assegnati alla Royal Festival Hall di Londra i Bafta. ‘Conclave’ di Edward Berger è stato premiato come miglior film, come miglior film britannico, per la sceneggiatura non originale di Peter Straughan, per la migliore fotografia (Lol Crawley) e per il miglior montaggio (Nick Emerson). Il miglior film in lingua non inglese è Emilia Pérez di Jacques Audiard, premiato anche per la migliore attrice non protagonista (Zoe Saldana). Tre i riconoscimenti per The Brutalist, con la migliore regia a Brady Corbet, il premio per il miglior attore protagonista a Adrien Brody e la miglior colonna sonora di Daniel Blumberg. L'attuale frontrunner degli Oscar, Anora di Sean Baker, vince il premio per la migliore attrice protagonista, Mickey Madison, e per il miglior casting (Sean Baker e Samantha Quan), mentre Kieran Culkin è il migliore attore non protagonista per A Real Pain di Jesse Eisenberg, quest'ultimo premiato per la migliore sceneggiatura originale.