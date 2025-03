Baez: governati da miliardari incompetenti

Indomabile Joan Baez. La cantautrice americana, 84 anni, ospite mercoledì sera dello show tv Everybody’s Live with John Mulaney, non ha mancato di criticare l’amministrazione Trump. "Mi hai detto che potevo parlare di tutto", ha detto Baez a Mulaney. "Siamo qui a fare gli scemi e a divertirci, e va bene finché siamo consci che la nostra democrazia sta andando in fumo e che siamo governati da un gruppo di miliardari incompetenti", un riferimento non solo al presidente, ma anche a Elon Musk, il fondatore di Tesla, X e Starlink che ha tagliato programmi finanziati a livello federale attraverso il suo Dipartimento per l’Efficienza Governativa.

Più tardi nello show, Baez ha detto di aver posseduto una volta una Tesla di Musk, e di non ricordare con affetto la breve esperienza. "Odiavo quella cosa", ha detto Baez. "Ma pensavo che mi sarebbe dovuta piacere. Quindi l’ho guidata. Dopo 45 minuti l’avevo schiantata contro una quercia nella mia proprietà... Ho pensato: “Questo è un segno“". Baez è stata recentemente interpretata da Monica Barbaro nel biopic di James Mangold su Bob Dylan A Complete Unknown con Timothée Chalamet-Dylan.