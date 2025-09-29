Chi è Bad Bunny, la superstar portoricana protagonista del Super Bowl

È ufficiale, sarà Bad Bunny l’headliner dell’HalfTime show del Super Bowl 2026. L’artista portoricano che ha contribuito a portare la musica latina al centro della cultura pop si esibirà l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara in California, nell’intervallo del match tra i Dallas Cowboys e i Green Bay Packers.

È stato lui stesso ad annunciarlo sui suoi canali social in concomitanza con la Nfl. Ma cosa sappiamo di questo artista che in pochi anni ha raggiunto la notorietà e conquistato il pubblico?

Bad Bunny, il rapper portoricano ha vinto un Grammy

Chi è Bad Bunny

Nato il 10 marzo 1994 a Vega Baja, Bad Bunny è un rapper, produttore e attore portoricano che all’anagrafe risponde al nome di Benito Antonio Martinez Ocasio. Suo padre era un camionista, sua mamma un’insegnante oggi in pensione.

Si è avvicinato alla musica proprio grazie ai suoi genitori che frequentavano assiduamente la chiesa cattolica del suo quartiere dove ha iniziato a cantare nel coro, impegno che ha mantenuto fino all’età di 13 anni.

Ha iniziato, poi, giovanissimo a pubblicare i suoi brani come artista indipendente mentre lavorava come cassiere in un supermercato. Il suo singolo di esordio tra i big ‘Soy Peor’, lo ha consacrato come precursore della scena trap latinoamericana arrivando fino alla posizione 22 nella classifica Hot Latin Songs.

Bad Bunny

Numeri e record

Oggi Bad Bunny è uno degli artisti latini più rappresentativi e famosi del pianeta e ha raggiunto il successo soprattutto negli Stati Uniti. Nel suo palmares può contare due premi Grammy, quattro Latin Grammy, due American Music Award, otto Billboard Music Awards e un MTV Video Music Award.

Nel 2020, inoltre, il ‘Time’ lo ha eletto come una delle cento persone più influenti dell'anno e nello stesso anno è diventato l'artista più riprodotto al mondo su Spotify, primato che ha riconfermato anche nel 2021

‘El ultimo tour del mundo’, disco uscito nel 2020 è stato il primo album interpretato interamente in lingua spagnola a raggiungere il primo posto della classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti. ‘Un Verano Sin Ti’, uscito nel 2022 ha venduto invece da solo oltre sette milioni di copie a livello mondiale.

Il messaggio dopo l’annuncio del Super Bowl

A un Super Bowl Bad Bunny ha già preso parte: non è un caso, in effetti, che il 2020 sia stato per lui l’anno della consacrazione musicale a livello internazionale e del grande successo. In quell’edizione del Super Bowl, infatti, Shakira (allora headliner dell’Half Time show) lo volle come ospite e da quel momento la carriera in ascesa del rapper non si è più fermata.

Nel 2026 il cerchio si chiude e l’artista torna a calcare uno dei palchi più ambiti del pianeta, questa volta come protagonista assoluto. “Quello che provo va oltre me stesso. È per chi è venuto prima di me e ha corso per migliaia di yard affinché io potessi entrare in campo e segnare un touchdown – ha commentato – questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

A giudicare dalle prime dichiarazioni rilasciate, quello di Bad Buddy potrebbe essere uno show fortemente identitario e inclusivo in cui, di certo, ci sarà spazio per i suoi brani più famosi e per la sua anima latina e in cui potrebbero non mancare riferimenti all’attuale politica statunitense.

Proprio all'inizio di questo mese, infatti, l’artista aveva annunciato che non ci sarà alcuna data negli Stati Uniti durante il suo tour mondiale che inizierà a novembre, a causa delle preoccupazioni relative ai raid dell'immigrazione statunitense durante i suoi concerti.

Anche i colleghi artisti, in ogni caso, sono entusiasti della notizia che lo riguarda rispetto all’Half Time show di febbraio. Su tutti Jay-Z, fondatore di Roc Nation, che ha dichiarato: "Quello che Benito ha fatto e continua a fare per Porto Rico è davvero di ispirazione. Siamo onorati di averlo sul palcoscenico più grande del mondo".