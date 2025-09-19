’Back in Time’. Due ospiti speciali alla grande mostra

Sarà un week-end davvero indimenticabile quello che si sta per aprire. Non solo per la mostra tutta da visitare, ma anche perché domani e domenica saranno presenti due ospiti d’eccezione. A ’Back in Time - The Exhibition!’ – esposizione mondiale della collezione di ’Ritorno al futuro’ nel 40° anniversario dall’uscita del primo film della trilogia nel 1985 – , ospitata a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI), sarà possibile infatti incontrare dal vivo due volti iconici della trilogia. Parliamo di Donald Fullilove (alias Mayor Goldie Wilson) e Harry Waters Jr. (alias Marvin Berry).

Donald Fullilove ha partecipato a BTTF1 quale cameriere del bar Lou’s Cafè del 1955 divenuto poi sindaco di Hill Valley, e a BTTF2 quale nipote del sindaco e imprenditore nel settore della conversione automobilistica in aerotrasformate. Harry Waters Jr. ha impersonificato il cantante Marvin Berry nei primi due capitoli della saga. Celebre la scena della sua telefonata al cugino Chuck (Berry) per fargli ascoltare “un nuovo sound...” mentre sul palco del ballo ’Incanto sotto il mare’ Marty suona ’Johnny B. Goode’, nella realtà scritta e interpretata proprio da Chuck Berry.

Domani e domenica i visitatori avranno la possibilità di incontrare dal vivo i due volti iconici della trilogia, scattare delle foto con loro e chiedere degli autografi (il servizio è con pagamento extra da corrispondere direttamente agli attori).

Abbiamo poi citato il ballo ’Incanto sotto il mare’: domani dalle 19.30, sotto un cielo stellato e decorazioni d’epoca sarà possibile immergersi nell’atmosfera unica del 1955. Presente durante l’evento Harry Waters Jr. per rivivere con il pubblico la magia della storica scena al ballo scolastico più famoso della storia del cinema. Infinity Events organizza dalle 19.30 alle 23.30 una serata fuori dal tempo a Villa Magnaghi con musica dal vivo e atmosfera anni ’50. L’evento inizia con una apericena, poi la musica con una band dal vivo che rievocherà stile e canzoni del film e dell’epoca. Biglietti disponibili su www.feverup.com