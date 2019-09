Babylon Berlin, migliore serie TV agli EFA

Una clip video di 'Babylon Berlin'

La 32a edizione degli European Film Awards, che si terrà il 7 dicembre 2019, sarà caratterizzata dall'inserimento di una nuova categoria: il premio Serie Fiction Europea. A ritirare il primo riconoscimento di questo tipo nella storia degli EFA saranno Achim von Borries, Henk Handloegten e Tom Tykwer, vale a dire gli autori e registi della serie TV tedesca 'Babylon Berlin' (trasmessa in Italia prima da Sky Atlantic e poi in chiaro su Rai4).La creazione di una nuova categoria risponde all'esigenza di restare al passo con i tempi. La presidentessa dell'EFA Agnieszka Holland sottolinea infatti: "Per le generazioni più giovani le serie rappresentano un formato molto più popolare rispetto alle normali uscite cinematografiche in sala e se vogliamo stare al passo con i nostri spettatori è necessario che gli European Film Awards riflettano questo cambiamento".Dal canto suo, quello assegnato al crime/noir 'Babylon Berlin' è un premio più che meritato. Traendo spunto dai romanzi di Volker Kutscher, le cui trame spaziano dal 1929 al 1934, la serie TV riesce infatti a raccontare splendidamente la Germania a cavallo fra gli anni Venti e i Trenta, quelli che assistono al precario equilibrio della Repubblica di Weimar e che apriranno la strada alla nascita del nazismo. Il protagonista è un commissario di polizia che viene trasferito a Berlino per indagare segretamente su un giro di estorsioni e ricatti e che si ritrova invischiato in un mondo di sesso, droga, omicidi e crescenti tensioni sociali e politiche.Sin dalla sua prima programmazione, 'Babylon Berlin' ha ricevuto elogi sperticati per la finezza della ricostruzione storica, per l'eleganza della regia e per la capacità di raccontare in modo fluido e piacevole uno dei momenti fondamentali nella storia recente, senza farsi appesantire dalla complessità di quel racconto.Al momento sono state trasmesse nel mondo le prime due stagioni, per un totale di sedici episodi, mentre la terza è in arrivo nel tardo 2019.Leggi anche: