“Baby Boom“ di Basquiat all’asta per trenta milioni

Il mercato dell’arte contemporanea si prepara a un altro momento clou in occasione delle aste primaverili a New York: Christie’s metterà all’asta mercoledì 14 maggio un raro dipinto di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), intitolato Baby Boom, con una stima compresa tra i 20 e i 30 milioni di dollari. L’opera, datata 1982, che rappresenterebbe la famiglia di Basquiat, viene messa in vendita in un momento in cui l’interesse per uno dei più importanti esponenti del graffitismo americano è alle stelle.

Il 1982 è considerato l’anno d’oro per Basquiat, un periodo di intensa produzione creativa durante il quale realizzò molte delle sue opere più celebrate. Tra queste, Untitled, venduto da Sotheby’s nel 2017 per 110,5 milioni di dollari.