Babbi sempre al top. Le sue dolcezze volano a Dubai

di Chiara ArcesiPassione. Tradizione. Innovazione. Espansione globale. Gli ingredienti del successo che contraddistingue l’azienda dolciaria Babbi nel cuore della Romagna. Un’eccellenza artigianale raccontata al mondo, partecipando all’appuntamento ottobrino della fiera internazionale dell’ospitalità “Host” a Milano.

"Sin da bambino respiravo i profumi delle cialde e sentivo i rumori delle macchine manuali", ricorda Gianni Babbi, figlio di Giulio, nipote di Attilio, il fondatore del marchio nel lontano 1952. Insieme ai fratelli Carlo, Piero, alla quarta generazione e alle 240 persone che collaborano con l’azienda, Gianni ancora oggi porta avanti la tradizione familiare di produzione di specialità dolciarie, con il desiderio di trasferire le proprie esperienze raccontando un vissuto. Un’arte dolciaria sviluppata su più linee di prodotti. Dagli ingredienti per gelateria e pasticceria ai coni e alle cialde, alle specialità dolciarie, passando per la linea “Home Bakery” per rispondere alle nuove abitudini alimentari di creare golosi dessert tra le mura domestiche.

Così l’azienda romagnola unisce croccantezza e cremosità nei variegati con “Waferini” ed è riconosciuta in tutto il mondo per le sue creazioni di pasticceria, dal “Waferino” Babbi, eccellenza made in Italy, ai “Viennesi”, pregiati wafer con crema alla vaniglia avvolti da un finissimo strato di cioccolato fondente, la cui ricetta è tutt’oggi quella di Nonno Attilio degli anni ’60. E poi altre specialità wafer, insieme a praline, polveri per cioccolata in tazza, creme spalmabili e una linea di cialde disponibili per la vendita tutto l’anno, completano le specialità dolciarie gourmet.

E se "il cono è il gioiello che impreziosisce il gelato artigianale di qualità", come sostiene papà Giulio, ecco che l’azienda ne propone un’ampia varietà: coni wafer, cialde arrotolate, gaufrettes e decorazioni, fino a vederli per le vie di Manhattan e Brooklyn. Un marchio riconosciuto a livello internazionale, presente in oltre 70 Paesi e in forte espansione. I primi corner in Giappone, filiali all’estero come Barcellona e Augsburg, apertura del Babbi Cafè a Cesena e poi a Kyoto.

Fino all’inaugurazione di pochi mesi fa della prima filiale in Medio Oriente, a Dubai (UAE). "Mio nonno diceva: chi non si forma, si ferma", prosegue nel racconto l’ambasciatore del gusto e, dunque, ecco che Babbi nel 1982 è stata la prima scuola di gelato in Italia. E ancora oggi è la prima scuola certificata ISO, anche per i corsi online, di successo soprattutto per la clientela estera.

(Nella foto in basso, la famiglia Babbi)