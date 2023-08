Azzurri, felici e tanto curiosi

Con Frosinone-Napoli, domani alle 18.30, prende il via ufficialmente la stagione di serie A 2023-2024. Tra gli spettatori più interessati i tifosissimi creator Fius Gamer, aedi e cronisti delle gesta degli azzurri sul loro seguitissimo canale YouTube (3,5 milioni di seguaci mettendoci anche Instagram e Tik Tok) ma anche freschi scrittori del celebrativo ’Il terzo non si scorda mai - Lo scudetto vissuto dai tifosi’ (Sperling & Kupfer) e autori di un cliccatissimo documentario che ripercorre la marcia trionfale della Spalletti-band.

Lo pseudonimo Fius è stato scelto perché addolcisce e rende più musicale il cognome che li accomuna, Fusco: Andrea, 22 anni, e Mirko (30) sono fratelli, Antonio, 32, il loro cugino, nonché portavoce.

Come vi preparate ad affrontare un campionato col tricolore sul petto?

"Continua l’onda lunga dell’euforia ma col tempo si sta trasformando nella consapevolezza che siamo sempre stati una società di alti e bassi e quindi non si può pretendere di vincere sempre. Restiamo comunque curiosi di vedere come difenderemo lo scudetto e se riusciamo a essere competitivi. Osimhen è la nostra arma in più".

Una passione così viscerale riesce a mantenervi lucidi e critici alla bisogna?

"La figura del tifoso è molto cambiata. Le nuove generazioni hanno a disposizione molteplici mezzi per aggiornarsi e prepararsi. La maggiore conoscenza fa sì che per gli addetti ai lavori sia più complicato darla a bere e noi stessi ci esprimiamo solo se siamo sicuri di quello che diciamo".

Come siete riusciti a diventare la voce più ascoltata della tifoseria partenopea?

"Il passaggio è stato graduale. Nel 2015 Andrea, che è il nostro frontman, aveva solo 14 anni e fu lui a seguire per primo la moda dei creator su YouTube. Io e Mirko, dietro, guardavamo per capire cosa stesse facendo e provenendo da una famiglia tifosissima e ancorata al mito di Maradona, abbiamo cominciato a riprenderci allo stadio, durante l’esultanza per un gol. I video sono piaciuti subito e il nostro principale format, le reactions, è diventato un cult. Noi continuiamo comunque a percepirci come tifosi, non rappresentiamo l’opinione di tutti anche se ormai il web ci identifica con il napoletano-tipo".

Come mai siete usciti dal web per approdare alla carta stampata?

"Il libro nasce dalla consapevolezza che il destino ci ha regalato la possibilità di vivere un momento storico che andava celebrato in tutti i modi. Quindi ecco il documentario sul web che è casa nostra, ma anche il segno tangibile e più duraturo della pagina scritta. Volevamo far capire che è importante riscoprire anche la lettura fisica e poi desideravamo intercettare un target di pubblico per il quale siamo degli emeriti sconosciuti".

Le vostre reactions alle gare sono di culto. Quali sono state le più cliccate?

"In genere le partite più sentite sono quelle contro la Juve, sia che si perda che si vinca. Hater e follower si mischiano, tutti curiosi di vedere la nostra reazione".

Allora come avete preso l’addio di Giuntoli?

"Siamo rimasti male della frase che ha detto a proposito del suo tifo per la Juve, in fondo sono stati gli otto anni da noi a consacrarlo, ma siamo abituati a questi addii verso Torino. Era già successo con Higuain e Sarri".

Il mondo del calcio ha però perso ogni romanticismo. Vi sentite mai una grancassa inopportuna?

"Che sia un mondo ormai contaminato ce ne rendiamo conto. Più prevale il business più magagne emergono, è fatale. Fa tristezza vedere cosa combinano gli Arabi e cosa combinarono a loro tempo i Cinesi. Però il tifo resta ed è quello a mantenere in piedi il sistema. Poi, c’è da dire che l’avventura del Napoli ha avuto qualcosa di romantico. In fondo chi non c’era negli anni Ottanta non poteva immaginare di poter vivere nuovamente un’epopea del genere. E che sia stato qualcosa di immenso lo si deduce anche dal fiorire di iniziative economiche. Noi veniamo dai Quartieri Spagnoli dove molti, anche giovani, stanno investendo. Lo scudetto ha fatto rifiorire la città".